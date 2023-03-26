「以多元策略創空間」　侯友宜嘆台宏斷交：未來想辦法跟世界接觸

▲新北市長侯友宜。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

宏都拉斯今（26）日宣布與我國終止外交關係，我外交部隨後也宣布與宏國斷交。新北市長侯友宜表示，很遺憾82年的邦交情誼走到曲終人散的時刻，還是要為在宏都拉斯長期投入心力的最前線外交官與民間人士加油打氣，感謝他們戮力地捍衛中華民國在國際上的地位，「將台灣的卓越，口碑相傳至全球各地，讓更多人認識台灣。在國際場合上，就越有可能出現更多朋友 ，成為替中華民國發聲的關鍵角色」。

侯友宜說，面對未來 ，不論是政府或民間，我們都需要廣交朋友，以多元策略創造空間，想盡辦法跟世界各國接觸，透過對話、交流、合作來形成更多的互動關係。

侯友宜也指出，日前安詳辭世，享耆壽96歲的鼎泰豐創辦人楊秉彝先生，就是一位令人敬佩的民間外交家，楊創辦人生前以一顆又一顆招牌黃金18摺小籠包，深入十多個國家， 遍佈一百七十多個據點， 成功讓世界看見台灣， 為民間外交做出最佳的詮釋 ，讓人永遠感念。

「立足台灣的我們，更有責任在教育、社會、經濟、 文化、 體育、 環境永續...各個面向持續推進， 打造台灣的世界盃 ， 吸引國際的目光，讓世界更加了解台灣，甚至來到台灣， 把台灣當作第二個家。」侯友宜說，將台灣的卓越，口碑相傳至全球各地，讓更多人認識台灣。在國際場合上，就越有可能出現更多朋友 ，成為替中華民國發聲的關鍵角色！

最後，侯友宜強調，逆境更顯堅定，「只要我們共同努力，每一位都可以是國民外交官，時時刻刻讓世界看見中華民國，讓台灣走出新的道路。」