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台南野草火警頻傳　南消查獲行為人開罰3千元

▲台南市警二分局南門派出所旁停車格內，中午發生火燒車事件，員警見狀急報119及持滅火器滅火，並維護放學學童安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警二分局南門派出所旁停車格內，中午發生火燒車事件，員警見狀急報119及持滅火器滅火，並維護放學學童安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局24日上午接獲報案，在台南市歸仁區沙崙里往五甲尾方向，發現是有民眾燃燒雜草引發火災，火勢瞬間蔓延，燃燒面積約200平方公尺，消防人員花數小時終於將火勢撲滅，沒有造成人員傷亡及財物損失，並依消防法第41條，對行為人開單罰緩新台幣3000元。

▲台南市警二分局南門派出所旁停車格內，中午發生火燒車事件，員警見狀急報119及持滅火器滅火，並維護放學學童安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，因今年南部已經長達超過500天沒下大雨，使得山林田野環境相當乾燥，消防局統計3月份包括公墓、雜草、廢棄物及田野火災已超過250件，歸究原因大都是民眾清除雜草引火燃燒，或清明祭拜祖先燃燒金紙未撲滅火源，繼而引起墓地雜草火災。

▲台南市警二分局南門派出所旁停車格內，中午發生火燒車事件，員警見狀急報119及持滅火器滅火，並維護放學學童安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯說，民眾清明敬祖掃墓應盡量減少使用火源，配合公所將紙錢集中焚燒，減少火源落地機會，避免飛灰餘燼引燃雜草，造成山林火災，另也應注意人離火熄，離開時確實用水澆滅金紙餘燼。

▲台南市警二分局南門派出所旁停車格內，中午發生火燒車事件，員警見狀急報119及持滅火器滅火，並維護放學學童安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局第五大隊長鄭誌峰也呼籲民眾，不要輕易燃燒雜草，以免引發火災事故。每年乾燥季節易發生類似的事件，建議民眾在處理雜草時，採用正確的方式，例如利用機械除草、割草等方法等，以免發生火災。

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