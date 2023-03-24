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科技救災安全有效率省水省力　南消清明公墓火災搶救演練

▲台南市消防局24日上午10時許，於將軍區第10公墓辦理超前部署，清明公墓火災搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局24日上午10時許，於將軍區第10公墓辦理超前部署，清明公墓火災搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民眾常因焚香及燃燒紙錢引發墓地火災，為提前做好防災工作，台南市消防局24日上午10時許，於將軍區第10公墓辦理超前部署，清明公墓火災搶救演練，藉此提醒民眾掃墓記得撲滅餘燼，確認殘火熄滅才離開，同時強化滅火科技裝備操作及消防人員技能。

▲台南市消防局24日上午10時許，於將軍區第10公墓辦理超前部署，清明公墓火災搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局24日上午10時許，於將軍區第10公墓辦理超前部署，清明公墓火災搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局24日上午10時許，於將軍區第10公墓辦理超前部署，清明公墓火災搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年台南水情嚴峻，消防局特別因應旱災進行裝備升級，為此購置多種科技裝備來因應，演練中展示針對消防車輛水線無法到達之地點，結合民間使用農用無人機搭載20公升水箱利用水霧執行滅火動作，減少水資源浪費；以及利用無人機配戴紅外線熱顯像儀即時拍攝火災現場，進行災情傳輸供指揮官戰術運用之參考；錄製宣導廣播以無人機飛向掃墓民眾上空播放；再搭配義消自行採購農用搬運車利用其可快速移動征服困難地形特性，可載送消防人員手持滅火把、背負式電動噴霧器迅速到達燃燒處撲滅火勢；另外因應火場型態利用研發的新型水帶延伸器，能單人快速延伸水帶撲滅火源，在消防人力不足時，可提升救災效率，節省消防員體力消耗。

▲台南市消防局24日上午10時許，於將軍區第10公墓辦理超前部署，清明公墓火災搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局24日上午10時許，於將軍區第10公墓辦理超前部署，清明公墓火災搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局李明峯局長提醒民眾記住「 4不2記得」，清明祭祖焚燒紙錢，常因未留意殘火而引發火災，呼籲民眾掃墓應牢記不亂燒雜草、不亂丟菸蒂、不讓冥紙飛揚、不燃放爆竹，及記得撲滅餘燼、記得隨手將垃圾帶走。第三救災救護大隊陳坤宗大隊長表示對於發生火災頻率較高的墓區及時段，也規劃人車巡邏或駐點方式警戒，並於現場提供水源，供民眾澆熄火源。

▲台南市消防局24日上午10時許，於將軍區第10公墓辦理超前部署，清明公墓火災搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局24日上午10時許，於將軍區第10公墓辦理超前部署，清明公墓火災搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局24日上午10時許，於將軍區第10公墓辦理超前部署，清明公墓火災搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

針對此次墓區的防火安全宣導及演練，能降低墓地火災以及如有火災發生，能夠在最短時間內撲滅火勢，經過今日演練，相信能讓市民更有安全感。將軍區洪聰發區長表示清明節前已針對將軍區15處公墓啟動除草、清運工作，同時與消防局攜手加強救災整備與防火宣導工作，降低墓地火災發生機率，期待民眾「掃墓」而不「燒墓」。

▲台南市消防局24日上午10時許，於將軍區第10公墓辦理超前部署，清明公墓火災搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局24日上午10時許，於將軍區第10公墓辦理超前部署，清明公墓火災搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，今年清明期間除了由各區公所預先進行公墓除草及清運工作，消防局也針對轄內以往發生火災頻率高、地形崎嶇及搶救不易的墓區研擬因應對策，利用各種管道進行防火宣導；盼透過種種減災作為與災時應變機制的建立、搶救裝備器材的整備及防救災演練，降低公墓火警發生機率。

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