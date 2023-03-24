防溺防汛先整備船艇維修動手做　南消守護市民夏季安全

▲台南市消防局特舉辦船艇維修保養訓練，鼓勵對機械維修有興趣的人員參加，報名人數踴躍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

每年4月到9月是汛期，也是民眾戲水的高峰期，為因應水域救援勤務，加強救生艇的保養維護亦是水域救援工作重要的一環，台南市消防局特舉辦船艇維修保養訓練，鼓勵對機械維修有興趣的人員參加，報名人數踴躍。

這次的課程以船外機操作及保養注意事項、常見的故障原因及排除方法為主要內容，並整合外勤分隊故障船外機列為實作教材，由參訓同仁分組練習，針對不同損壞狀況在現場進行維修並執行換油保養，透過小組操作方式，提升不同單位人員之間的默契，對於能將故障船艇修復，參與人員也成就感十足，也讓課程更增添了活潑氣氛，此次訓練最佳的結訓證明就是消防人員的一雙「黑手」。

市長黃偉哲表示，台南市夏天總吸引民眾或學生前來戲水消暑，為了維護民眾安全，除由各水域主管機關強化所轄水域安全管理工作，消防局也加強水域救援整備，除了既有的船艇養護工作，更利用科技救災採購水域救援機器人執行水面救援任務，加強潛水人員訓練及潛水裝備再升級，有效提升水域救援能力，以守護市民夏季安全。

消防局局長李明峯表示，為因應夏季水域救援工作需要，防汛（溺）期之前就會要求各分隊加強船艇整備工作，消防局自2021年開始辦理船艇維修保養訓練，除了提升消防人員平時保養維護觀念，降低船艇故障率，同時培養自行維修技能，遇到船艇故障可立即修復，縮短維修時效，更能有效維持救災戰力。