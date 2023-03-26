南消五大隊　辦「一日小小消防員」體驗活動

▲台南市消防局第五大隊仁德分隊與仁德麥當勞，共同舉辦「一日小小消防員」體驗活動，藉由寓教於樂的方式，讓防火教育從小扎根。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

在兒童節以及清明連假前夕，台南市消防局第五大隊仁德分隊與仁德麥當勞，共同舉辦「一日小小消防員」體驗活動，藉由寓教於樂的方式，讓防火教育從小扎根。

活動項目除了CPR教學與操作、消防衣著裝、消防車器材展示外，更於現場模型屋中模擬火災發生濃煙的流動，讓來參加活動的大朋友、小朋友知道「小火快逃、濃煙關門」以及安裝住宅用火災警報器的重要性。也因清明將至，各地水情吃緊，藉此宣導清明掃墓四不二記得：「不隨意丟菸蒂、不任意燒雜草、不放爆竹煙火、不讓冥紙飛揚、記得隨手收拾垃圾、記得撲滅餘燼」。

市長黃偉哲提醒民眾多一份消防安全常識，增一分居家生活安全。藉此活動過程介紹消防車輛、器材及向小朋友傳達防災防火觀念宣導。希望民眾能提升災害之預防及應變能力，增加防火、防災及逃生知識，保護自己保護他人。

消防局局長李明峯指出，真正的災害現場，危險是無法預見的，充滿著不確定因素。因此，熟知、熟練日常生活中預防火災、自救逃生等知識及技能非常重要。在學校方面，也應當進一步做好各項安全工作，將隱患消除在萌芽狀態，為同學們營造安全安心的學習生活環境。

此次防火宣導結合仁德麥當勞、大灣婦女宣導志工、仁德義消等民間團體，因此也鼓勵年滿18歲熱血的有志青年加入台南市義勇消防行列，一起守護我們的家園。

消防局第五大隊大隊長鄭誌峰表示，使兒童從小學習如何防火防災對策，進行防火、防災常識宣導，結合地方民間組織力量，讓防災教育教導從小扎根，教導災難中如何避難逃生，以期小朋友從育樂中學習消防常識，並強化防火防災宣導效果。