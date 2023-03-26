疫後首秀！博鰲論壇28日高調登場　西班牙首相、IMF總裁將出席

▲2021年的博鰲亞洲論壇開幕式。（圖／ETtoday資料照）

記者蔡儀潔／北京報導

博鰲亞洲論壇將於28日在海南登場，作為大陸解封後首場線下大型國際會議，意義重大，將強勢向世界宣布「中國回來了」。西班牙首相桑傑士、日本前首相福田康夫等多國政要和跨國企業高層計畫與會，台灣方面則有宏達電董座王雪紅、威盛董座陳文琦等人出席。

博鰲亞洲論壇2023年年會將於3月28日至31日在海南舉行，其中，30日上午10時將舉辦開幕大會。本屆年會主題為「不確定的世界：團結合作迎挑戰，開放包容促發展」，設有發展與普惠、治理與安全、區域與全球、當下與未來四大議題。

根據論壇規劃議程，蒙古國副總理兼經濟發展部長呼日勒巴特爾、世界銀行前行長金墉等將出席「一帶一路：共享發展機遇 」會議；菲律賓前總統阿羅約等將參加「中國式現代化 」會議；日本前首相兼博鰲論壇咨委會主席福田康夫、中國國務院原副總理曾培炎將出席「亞洲區域合作：新機遇，新挑戰」並發表演講；英特爾公司高級副總裁王銳、Paypal全球高級副總裁邱寒等將出席「推進數字經濟」會議等。

主辦方公布的日程並未見與兩岸有關的企業家分論壇，不過，台灣方面將有兩岸共同市場基金會董事長詹火生、宏達電董座王雪紅、威盛董座陳文琦與會。

▲習近平2018年與西班牙首相桑傑士會面握手。（圖／翻攝自新華社）

另外，外媒報導，西班牙首相桑傑士近日應習近平邀請訪華，並將於30日出席博鰲亞洲論壇，31日與習近平會晤。東盟秘書長高金洪則在24日至29日訪華期間，計劃出席博鰲論壇。國際貨幣基金(IMF)總裁喬治艾娃(Kristalina Georgieva)亦傳出，將於30日在博鰲論壇上發表演講，並與官方舉行雙邊會談。

▲習近平2018年親自出席博鰲論壇開幕式。（圖／ETtoday資料照）

大陸方面則未正式宣布出席的中央領導人，由於2013和2018這兩個「換屆年」均由習近平親自出席，今年是否由其參加並進行「博鰲外交」，還是由新上任的總理李強南下，仍未有確切答案。但能確定的是，作為解封後首場大型國際會議，今年年會規模勢必更為盛大，中方將向世界傳遞歡迎外資、堅定堅持改革開放的明確態度。

回顧過去3年，博鰲論壇2020年因疫情嚴重停辦，2021年和2022年以線上和線下方式舉行，因隔離封控措施，與會的外國政要和企業高管有限；出席的大陸中央領導人分別是國家副主席王岐山和常務副總理韓正，習近平則透過影片發表主旨演講。