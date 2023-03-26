　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

疫後首秀！博鰲論壇28日高調登場　西班牙首相、IMF總裁將出席

▲▼博鰲亞洲論壇2021年年會開幕式於4月20日舉辦。（圖／記者陳政錄攝）

▲2021年的博鰲亞洲論壇開幕式。（圖／ETtoday資料照）

記者蔡儀潔／北京報導

博鰲亞洲論壇將於28日在海南登場，作為大陸解封後首場線下大型國際會議，意義重大，將強勢向世界宣布「中國回來了」。西班牙首相桑傑士、日本前首相福田康夫等多國政要和跨國企業高層計畫與會，台灣方面則有宏達電董座王雪紅、威盛董座陳文琦等人出席。

博鰲亞洲論壇2023年年會將於3月28日至31日在海南舉行，其中，30日上午10時將舉辦開幕大會。本屆年會主題為「不確定的世界：團結合作迎挑戰，開放包容促發展」，設有發展與普惠、治理與安全、區域與全球、當下與未來四大議題。

根據論壇規劃議程，蒙古國副總理兼經濟發展部長呼日勒巴特爾、世界銀行前行長金墉等將出席「一帶一路：共享發展機遇 」會議；菲律賓前總統阿羅約等將參加「中國式現代化 」會議；日本前首相兼博鰲論壇咨委會主席福田康夫、中國國務院原副總理曾培炎將出席「亞洲區域合作：新機遇，新挑戰」並發表演講；英特爾公司高級副總裁王銳、Paypal全球高級副總裁邱寒等將出席「推進數字經濟」會議等。

主辦方公布的日程並未見與兩岸有關的企業家分論壇，不過，台灣方面將有兩岸共同市場基金會董事長詹火生、宏達電董座王雪紅、威盛董座陳文琦與會。

▲習近平2018年與西班牙首相桑傑士會面握手。（圖／翻攝自新華社）

另外，外媒報導，西班牙首相桑傑士近日應習近平邀請訪華，並將於30日出席博鰲亞洲論壇，31日與習近平會晤。東盟秘書長高金洪則在24日至29日訪華期間，計劃出席博鰲論壇。國際貨幣基金(IMF)總裁喬治艾娃(Kristalina Georgieva)亦傳出，將於30日在博鰲論壇上發表演講，並與官方舉行雙邊會談。

▲習近平出席博鰲論壇開幕式。（圖／記者周怡德攝）

▲習近平2018年親自出席博鰲論壇開幕式。（圖／ETtoday資料照）

大陸方面則未正式宣布出席的中央領導人，由於2013和2018這兩個「換屆年」均由習近平親自出席，今年是否由其參加並進行「博鰲外交」，還是由新上任的總理李強南下，仍未有確切答案。但能確定的是，作為解封後首場大型國際會議，今年年會規模勢必更為盛大，中方將向世界傳遞歡迎外資、堅定堅持改革開放的明確態度。

回顧過去3年，博鰲論壇2020年因疫情嚴重停辦，2021年和2022年以線上和線下方式舉行，因隔離封控措施，與會的外國政要和企業高管有限；出席的大陸中央領導人分別是國家副主席王岐山和常務副總理韓正，習近平則透過影片發表主旨演講。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
BLACKPINK來台吃了火鍋！　Lisa：謝謝高雄回憶
獨／狒狒桃園逃走中！　一旦「落網」可能去處曝
啦啦隊女神跪地露「渾圓雙球」　吐和張立東真實關係：可以考慮
小朋友「少吃這1類魚」！台大醫示警：鼻咽癌機率多7倍
正宮火大！　發7聲明打臉曾格爾
台中女開BMW X6酒駕　闖紅燈被「米袋攻擊」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

華春瑩發神秘數字「182vs13」　諷刺台灣又少了一個邦交國

疫後首秀！博鰲論壇28日高調登場　西班牙首相、IMF總裁將出席

中斷3年多　深圳飛台灣直航班機恢復

中國「高度讚賞」宏都拉斯：順應大勢、合乎民心的正確抉擇！

斷交完火速建交！中、宏外長在北京簽署聯合公報

斷交時間尷尬！陸學者指「給蔡英文的見面禮」：該鬥爭的鬥爭

快訊／新華社：中國和宏都拉斯建立外交關係

敏感！馬英九赴陸前夕宏國與台斷交　仇長根：最尷尬的是「她」

8小學生被逼「跪地互扇耳光」　陸爆出「恐怖軍訓」教育局拒說明

尷尬！美國後花園失火　包承柯：宏都拉斯與台斷交恐遭制裁

廖老大D2車隊參賽火燒車 兒子廖洋及女友驚險逃生

Sandy曝「主動鋪路」認識帥尪！　被表白「矜持一個月」:都在掌控中XD

跑酷神人穿梭高雄地標　世界冠軍秀特技大躍步

葉丙成被公車撞上駕駛座　無大礙最感謝「27歲的它」

飼主狂喊「吉娃娃～」　伸手想摸被兇嚇到尖叫

對發票！財神爺來敲門　1、2月中獎號碼出爐

春雨報到全台連炸3天　周末「低溫下探15度」

「小涎鎮」辛叡恩私下根本小甜妹　反派演太好..粉退追：不想看妳笑

田馥甄「想挑戰當媽」：好可怕！　喊話懷孕Selina「妳可以的♥」

邊境自己玩「你丟我撿」　樓梯爬上爬下好忙碌XD

華春瑩發神秘數字「182vs13」　諷刺台灣又少了一個邦交國

疫後首秀！博鰲論壇28日高調登場　西班牙首相、IMF總裁將出席

中斷3年多　深圳飛台灣直航班機恢復

中國「高度讚賞」宏都拉斯：順應大勢、合乎民心的正確抉擇！

斷交完火速建交！中、宏外長在北京簽署聯合公報

斷交時間尷尬！陸學者指「給蔡英文的見面禮」：該鬥爭的鬥爭

快訊／新華社：中國和宏都拉斯建立外交關係

敏感！馬英九赴陸前夕宏國與台斷交　仇長根：最尷尬的是「她」

8小學生被逼「跪地互扇耳光」　陸爆出「恐怖軍訓」教育局拒說明

尷尬！美國後花園失火　包承柯：宏都拉斯與台斷交恐遭制裁

南投集集最新「4000坪小麥田」開放！走進夢幻金色麥浪　每人50元

謝長廷曝「推薦大法官」起心動念　不是為了賺錢

越南新二代正妹奪移民署新創賽首獎！遊戲盒陪你練母語

布偶貓太會忍痛「肉球腫成米辜」　打石板戴甜甜圈一臉厭世

BLACKPINK來台吃了火鍋！Lisa：謝謝高雄回憶　高級包廂享用台灣味

《牛車》楊烈姪子「尋仇被通緝」！　家產遭敗光暈倒

謝長廷：宏都拉斯「善根已斷」　佛陀也渡不了

馬辦稱馬英九訪陸是補破網　許淑華：欺負台灣的是對岸

豐原慈濟宮百年大醮吉日訂了　媽祖3聖杯指示「明年11／24」

「用本名叫外送」藏身處曝光　澳洲通緝犯逃亡6周落網

2哈等紅燈相遇！車內興奮轉圈 話匣子開不停飼主苦笑：聽不懂

大陸熱門新聞

師玩《刺客教條》教學生法國大革命

包承柯：宏都拉斯與台斷交恐遭制裁

宏國與台斷交「雙英出訪」誰最尷尬？

翁20年「每天運動8hrs」竟無法走路

陸「90後」兒接管父1700億王國　繼母氣炸爭權

快訊／新華社：中國和宏都拉斯建交

斷交完火速建交！中、宏外長簽署聯合公報

中國大讚宏都拉斯：順應大勢的正確抉擇

斷交時間尷尬！學者：給蔡英文見面禮

她貸款斗內直播主後逝！子女見債崩潰

男從台灣網購假槍遭判無期　法庭怒吼

大哥是泥娃娃！背後竟與媽祖有關

「月城」西昌的美麗傳說 「母親湖」邛海打造5萬畝溼地公園

前交通局長孫女炫富！嗨喊家產9位數

更多熱門

相關新聞

習向俄烏遞橄欖枝　一改戰狼外交

習向俄烏遞橄欖枝　一改戰狼外交

中共國家主席習近平已結束他本月20至22日的莫斯科之行。中共把習訪俄定位為一場和平與合作之旅，說明目的不僅是一次國事訪問而已；中共還希望藉此向國際社會遞出橄欖枝，塑造中共追求和平的國際形象。

中俄攜手抗美霸　開啟大陸新時代

中俄攜手抗美霸　開啟大陸新時代

CNN：中俄新友誼　讓美國面臨嚴峻考驗

CNN：中俄新友誼　讓美國面臨嚴峻考驗

極地爭奪戰中俄聯手！　普習會談倡合作開發北方海路

極地爭奪戰中俄聯手！　普習會談倡合作開發北方海路

身處強權間　台灣與大國等距交往

身處強權間　台灣與大國等距交往

關鍵字：

博鰲論壇2023博鰲論壇博鰲亞洲論壇習近平李強

讀者迴響

熱門新聞

不吃牛20年！外公突點牛肉麵吐1句　他崩潰了

脂肪肝女一年狂瘦10公斤！醫聽秘訣驚呆

蕭敬騰手搖飲「2年倒7間」！全台只剩2間分店

百萬YouTuber認了拆夥3妹：她哭著對我咆哮

外星人帶走8000人類！　「時空旅人」：地球主人將來到

國小上百生被罰跪　廠商歉：開除教官

「9皮膚問題」恐是糖害的！

薯條吃下去怪怪的　女獲賠2270萬

她狂勸「愛愛後必做1件事」！感染率大降

女星遭大咖男主持約後台「口水交流」！

妹子試車「床上噁味狂飄一周」！他嚇壞不敢交往

男星「全身淘寶貨」參加時裝週：開心就好！總價990被讚爆

宏都拉斯「要錢原文信件」曝光！ 勒索金額高達743億

《以神之名》邪教教主提告Netflix！

2波春雨！今明「全台中獎」　再變天時間曝

更多

最夯影音

更多
廖老大D2車隊參賽火燒車 兒子廖洋及女友驚險逃生

廖老大D2車隊參賽火燒車 兒子廖洋及女友驚險逃生
Sandy曝「主動鋪路」認識帥尪！　被表白「矜持一個月」:都在掌控中XD

Sandy曝「主動鋪路」認識帥尪！　被表白「矜持一個月」:都在掌控中XD

跑酷神人穿梭高雄地標　世界冠軍秀特技大躍步

跑酷神人穿梭高雄地標　世界冠軍秀特技大躍步

葉丙成被公車撞上駕駛座　無大礙最感謝「27歲的它」

葉丙成被公車撞上駕駛座　無大礙最感謝「27歲的它」

飼主狂喊「吉娃娃～」　伸手想摸被兇嚇到尖叫

飼主狂喊「吉娃娃～」　伸手想摸被兇嚇到尖叫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面