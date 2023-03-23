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大陸 大陸焦點 特派現場

極地爭奪戰中俄聯手！　普習會談倡合作開發「北方海路」

▲▼中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）和中國國家主席習近平3月21日在莫斯科進行會談，會上兩人討論多個議題，除了俄烏戰爭，中俄經貿關係也是焦點，包括可以大幅縮短中國大陸港埠前往歐洲時間的北方海路、跨境貿易結算主推人民幣等。

在這次會面中，普丁建議與中國合作開發「北方海路」（Northern Sea Route）。普丁表示，俄羅斯和中國打算建立一個工作小組來監督北方海路計劃，「我們認為與中國合作開發北方海路的過境潛力很大。正如我所說，我們準備建立一個聯合工作小組，負責北方海路的開發。」

北極地區擁有豐富資源，加上氣候暖化進一步開通北極航道，令地緣戰略重要性日增。北方海路倘若成事，和傳統走蘇伊士運河航道相比，可讓中國大陸貨品前往歐洲的時間大大縮短，這將為全球航運帶來顛覆性的影響。

俄羅斯一直意在充分利用北方海路，包括在軍事、航運以及出口油氣。俄衛網2022年8月4日引述俄政府網站稱，俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）已批准俄「北方海路」至2035年發展計劃，總撥款規模近1.8萬億盧布。普丁曾提出要求，北方海路貨運量預計到2024年達到8000萬噸，到2030年將增長到2億噸。

中俄討論開發「北方海路」也已有一段時間，習近平2017年7月4日與俄羅斯時任總理梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）會面時，提出共同開展北方海路開發和利用合作，建構「冰上絲綢之路」。

「冰上絲綢之路」指的穿越北極圈，連接北美、東亞和西歐三大經濟中心的海運航道，包括「東北航道」和「西北航道」。俄羅斯當時邀請與中國合作共建的是東北航道，西起西北歐北部海域，東到符拉迪沃斯托克（海參崴），途經巴倫支海、喀拉海、拉普捷夫海、新西伯利亞海，和白令海峽，是連接東北亞與西歐最短的海上航線。

▲▼中俄關係,中國國旗,俄羅斯國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲中俄深化經貿關係。（圖／達志影像／美聯社）

此外，普丁也提到，必須進一步鼓勵俄中雙方以各自的國家貨幣進行互相結算的做法，「國家貨幣在雙邊貿易中的使用越來越重要。我們應該進一步鼓勵這種做法，並擴大我們國家金融和銀行機構在市場上的互相支持。」

普丁表示，目前至少3分之2的中俄貿易是以盧布和人民幣進行的，此外，他還支持在俄羅斯和亞洲、拉丁美洲和非洲國家之間的跨境貿易結算中使用人民幣，「我們支持在俄羅斯和亞洲、非洲和拉丁美洲國家之間使用人民幣進行結算。我相信這種形式的結算將在人民幣之間進行，俄羅斯的合作夥伴和來自第三個國家的夥伴們也是如此。」

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