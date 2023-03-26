「大眾運輸脫口罩」最快清明連假後宣布！今本土中重症+85、增29死

▲中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布新冠肺炎新增併發症（中重症）確定病例85例，85例都是本土個案，另確診個案新增29死。另外，有關大眾運輸解封口罩，目前預計最快在清明連假後宣布。

發言人羅一鈞表示，過去一個月的中重症平均數為每日約119例，最高值及最低值區間為13-236例，受週末或假日延遲通報影響而有高低起伏。

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由於本土疫情趨勢穩定，目前也沒有新興嚴重變異株影響，國內防疫措施仍逐步鬆綁，目前輕症已經免隔離通報，但包含醫療機構、公共運輸等2大場域仍然要求戴口罩。指揮中心目前也已經在著手討論公共運輸上口罩政策改為建議非強制，但還要和交通部相關單位做討論，預期清明連假後有可能宣布，4月中下旬實施。

對此，羅一鈞表示，清明連假5天，回來後剛好是周四，已經接近4月中，收假當周4/6就會先做評估，看看交通運輸口罩令是否可以解除或鬆綁。

羅一鈞說，目前仍預計最快4月中公布，清明連假回來後當周評估ok之後就會宣布，因為交通運輸口罩沒有很複雜，不用預告很久，但4月中公布實施，也不會公布當天實施。

指揮中心也再次呼籲，防疫逐漸穩健開放，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具效力，請民眾一起參與「疫苗加一」活動，提升預防保護力。