快訊／本土XBB.1.5第3例！20多歲女「間隔18天」就二度感染

▲中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增1例XBB.1.5本土個案，是北部20多歲女性，屬於重複感染，而兩次確診期間間隔僅18天。

發言人羅一鈞表示，上周總計做了81例基因定序，其中有27例本土和54例境外，定序結果仍以BA.2.75最多，總共有20例，佔74%，其次為BA.2有2例，佔7%，BA.5有2例，佔7%，BF7有1例，佔4％，BQ.1有1例，佔4％，XBB1例佔4％。而境外移入中有10例XBB.1.5，分別是日本3例、韓國2例，美國、英國、泰國、新加坡和德國各1例。

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而新增變異株個案是國內第3例本土XBB.1.5，為北部20多歲女性，沒有出國史，2/18第一次確診，3/7發病，3/8確診輕症，屬於重複感染，兩次確診根本不到1個月，僅間隔18天。

▲指揮中心3/23公布邊境檢驗出的變異株病例。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞說，目前國內仍以BA.2.75為主流，XBB與其他變異株正在互相競爭，其中XBB.1.5最具有傳播力優勢，但究竟哪個變異株會取代BA2.75還有待觀察。

指揮中心再次呼籲，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具效力，未接種疫苗者要盡快接種；另也要落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，建議有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，要戴口罩維護自身健康。