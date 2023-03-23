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3人「感冒」看診　醫追問喊：太壞！大黑數時代

▲口罩、疫情、人潮。新冠肺炎疫情漸趨緩，台北街頭逛街民眾明顯增加。（圖／記者林敬旻攝）

▲3/20起，輕症或無症狀民眾如檢驗陽性，不需通報也不需隔離，建議進行「0+n自主健康管理」。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

新冠肺炎輕症免隔離3/20起上路，同步取消「視訊診療」。對此，北市聯醫陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰分享看診情況，直言是「大黑數時代」。且有人快篩陽性卻未主動告知，讓醫師直呼「真的有點太壞」。

蘇一峰22日在臉書說，22日門診有3個感冒症狀患者就醫，每一個都沒有主動提到COVID-19，但仔細追問之下，其中兩個一起來的病人剛從國外回來，4、5天前篩檢是陽性。

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「大黑數時代！」蘇一峰指出，另外一人是還沒有篩檢，但家人正在陽性肺炎住院隔離中，他的X光也是明顯肺炎。他提到，22日門診肺炎比例比平常高一倍，可能只是個案吧，「現在篩檢陽性的都直接來看診了…根本沒有在理你指揮中心的呼籲。」

▼新冠病例定義調整。（點圖可放大／指揮中心提供）

▲▼新冠病例定義調整。（圖／指揮中心提供）

有網友留言，「4、5天前篩檢是陽性，基本做人道理應該要主動講吧？」蘇一峰回應，「真的有點太壞」。

指揮中心宣布，3/20起，除了符合中重症條件民眾需通報並隔離治療外，輕症或無症狀民眾如檢驗陽性，不需通報也不需隔離，建議進行「0+n自主健康管理」，自主健康管理期間快篩陰性，或至距離發病日或採檢陽性日已達10天無需採檢，即可解除。

指揮中心表示，雖然多數新冠感染者均為輕症或無症狀個案，但病程仍有機會發展為中重症，民眾自行快篩陽性後，如出現8大重症警示症狀應該儘速就醫。

1、喘或呼吸困難
2、持續胸痛或胸悶
3、意識不清
4、皮膚/嘴唇或指甲床發青
5、無法進食/喝水或服藥
6、過去24小時無尿或尿量顯著減少
7、收縮壓<90mmHg
8、無發燒之情形下心跳>100次/分鐘

指揮中心呼籲，請篩檢陽性輕症或無症狀民眾，配合「自主健康管理指引」，有症狀時在家中休息，避免不必要外出，並請注意自身健康狀況，依照前述建議適時就醫，以獲得妥適醫療照護；自主健康管理期間請勿從事群聚型的活動，外出時請全程佩戴口罩，保護自身及他人安全。

另外，指揮中心也同步取消視訊診療，僅保留偏遠地區、離島等地持續實施。但有基層醫師認為，應該保留通訊診療，避免其他民眾被感染。對此，衛福部長薛瑞元直言，「有詢問過基層醫師，是否要維持通訊診療，都用健保給付，但他們不要。」

▼輕症患者就醫建議。（圖／指揮中心提供）

▲▼輕症患者就醫建議_就醫。（圖／指揮中心提供）

▼蘇一峰發文。 （圖／翻攝蘇一峰臉書）

（圖／翻攝蘇一峰臉書）

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