拜登簽字！美COVID-19溯源「情資將解密」　包含與武漢潛在關聯

▲拜登簽署新法，要求公開包含武漢病毒研究所在內的COVID-19溯源調查文件。圖為中國武漢封城期間的醫護人員。（圖／CFP）

文／中央社

美國總統拜登今天將一項法案簽署成法律，要求將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行爆發，與中國武漢實驗室之間潛在關聯的情報資料予以公開。

拜登在聲明中說：「我們需要釐清COVID-19的源頭…包括與武漢病毒研究所（Wuhan Institute of Virology）的關連性。」他補充說：「藉由實施這項立法，我的執政團隊將盡可能地將最多的資訊解密並分享出去。」

他表示，他與國會有著相同的目標，亦即盡可能分享最多有關COVID-19起源的訊息。

拜登表示，他2021年上任後「指示情報圈運用所有工具來進行調查」。他稱調查工作「正在進行中」，但會在不危及國安前提下，盡可能地釋出最多資訊。

▲WHO專家曾在2021年1月底前往中國武漢調查疫源，並到訪了武漢病毒研究所。（圖／路透）

北京當局向來否認病毒源自中國實驗室外洩。然而，美國國會議員大多希望進一步研究這項理論；而這項議題已成為一大政治號召點，尤其是拜登的政敵共和黨。

COVID-19於2019年在中國東部城市武漢爆發。根據官方統計，疫情迄今導致全球近700萬人喪生，其中超過100萬在美國。

然而，病毒是從受感染的動物傳播給人類，抑或是從武漢病毒研究所外洩，衛生官員和美國情報圈的意見依舊不一。

調查這起災難的其中一間機構美國能源部的結論認為，疫情可能起因於中方實驗室病毒外洩，但標註這項判斷「信心程度低」；美國聯邦調查局（FBI）評估也持相同看法。然而，這與其他幾個機構所得結論相左。