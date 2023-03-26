88槍主嫌與藍大咖有關？　國民黨3點斥：朱立倫從不認識王文宗

▲去年台南88槍槍擊案引起社會轟動。（圖／記者林悅翻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台南學甲88槍槍擊案，檢警昨拘提幕後主使、前學甲鎮民代表會主席王文宗。民進黨立委林俊憲則指出，王文宗不僅涉及國民黨的黑金勢力，更與一大串藍營大咖有關，「國民黨居然還敢大喊反黑金？」對此，國民黨今（26）日發出三點澄清，黨主席朱立倫從不認識王文宗，且王也未擔任朱立倫競選2016年總統、馬英九競選2012年總統之地方後援會長。

針對綠營民代指出所謂涉及台南學甲88槍槍擊案之落網主謀王文宗為國民黨樁腳、並擔任馬英九及朱立倫競選總統時之後援會長等不實內容，國民黨發出以下三點澄清聲明，以正視聽：

第一，朱立倫主席從過去到現在，並不認識王文宗先生。

第二，經過地方查證，王文宗也未曾擔任朱立倫競選2016年總統、馬英九競選2012年總統之地方後援會長。

第三，國民黨堅持反對一切黑金立場，也支持治安單位掃除所有黑金勢力，確保民眾安居樂業的生活。

國民黨呼籲，治安單位針對所有黑金勢力應勿枉勿縱，對於台南爆發一連串槍擊、黑金、賄賂等弊案，應該儘速查清給民眾一個交代；而長期在台南執政的民進黨更是責無旁貸，不應該再用造謠、抹黑手法試圖甩脫責任甚至嫁禍他人，這對台灣社會來說是完全不可接受的錯誤示範。