藍北市第7選區立委初選登記大爆炸「剔除4人」　費鴻泰徐巧芯對決

▲費鴻泰、徐巧芯。（合成圖／記者湯興漢、陳家祥攝）



中央社

國民黨台北市第7選區（信義、松山）立委初選共有6人登記，除了立委費鴻泰與議員徐巧芯外，各自的助理也都領表登記；國民黨北市黨部週六將費鴻泰、徐巧芯以外的4人，以資格不符為由剔除。

國民黨第一階段初選登記24日截止，此階段列入19個選區，共有28人完成領表登記，其中4個選區有2人以上競逐，尤其在北市第7選區發生登記大爆炸狀況，包括費鴻泰、徐巧芯、張宏森、閻景榕、許原榮、陳暉，其中許原榮、閻景榕為費鴻泰的辦公室主任，陳暉則是徐巧芯的辦公室主任、現任國民黨副發言人，張宏森是麵店老闆。

國民黨台北市黨部週六召開提名審查小組會議，將費鴻泰、徐巧芯的登記參選幕僚及張宏森，全部以參選資格不符剔除；據透露，理由是審查小組認為，民代的幕僚拿老闆的薪水，今天又來登記跟老闆選，在邏輯上有問題，參與初選正當性令人質疑，剔除資格合情合理。

對此，費鴻泰僅透過臉書表示，支持台北市黨部明快的審查決議，回歸公平初選機制。

徐巧芯發布聲明指出，尊重並感謝黨部的決定。她當下就表示辦公室助理都不應該登記，如今撤銷資格，讓選務回歸正軌是好事一樁，也對此次過程中產生的紛擾感到抱歉。

至於為何有意參與初選的各陣營，會出現辦公室幕僚也加入領表登記的狀況，黨內人士指出，由於國民黨規定，黨員投票與全民調比例各占3成與7成，但若要改成全民調，就需要「參與初選者」共同協調。

黨內人士說，各陣營為在協調民調方式時能夠勝出，獲得對自己相對有利的民調方式，就可能派出「人頭」登記參選，屆時在協調民調時，若各持己見、僵持不下，就能以人數優勢，透過投票決定採用何種民調方式。