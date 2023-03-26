宏都拉斯在台學生359名「104人恐斷金援」　各校允諾協助完成學業

▲教育部大門。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪、許敏溶／台北報導

中美洲友邦宏都拉斯政府今（26日）宣布與我國中斷外交關係。據教育部統計，目前仍有359名宏國學生在台求學，其中又以台大、銘傳各有31人最多，而宏都拉斯則沒有台灣的留學生。包括台大、台師大均表示，會盡力幫助這些宏國留學生，繼續在台灣完成學業。

根據教育部統計處資料，111學年度，宏都拉斯在台就讀大專校院學生人數共359名，其中修讀正式學位共220名、華語生138名、交換生1名，而由外交部提供的台灣獎學金生為104名。因外交部獎學金多半會受邦交影響，外界關注這些學生能否繼續在台灣就學。

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教育部統計資料顯示，宏都拉斯學生分佈在國內21間大學，其中台大、銘傳各有31名宏都拉斯留學生，也是公私立大學當中，宏國留學生人數最多的學校，另政治大學約有20名、台師大和清華大學各有16名，成大也有10名。

台大國際長袁孝維表示，目前台大31名宏都拉斯學生，其中29名領有外交部提供台灣獎學金，都是大學部學生，分布在土木、化工、機械等科系，斷交後學生勢必受到影響，只能希望外交部不要停止獎學金，或台大也會尋求其他獎學金，或讓學生在校內外有工讀機會，目前台大有引路人計畫，希望藉由企業幫助，幫助這些學生在台大完成學業。

台師大國際長劉以德表示，目前校內有16名宏都拉斯學生，3名是自費來台的碩士學位生，其餘13名則是領外交部頒發台灣獎學金的華語生，斷交後3名自費生預估會自費完成學業，其他13名華語生，歡迎繼續留台唸書，但校內就不會再提供補助，就如同日、韓等其他和台灣無邦交國學生一樣。

陽明交通大學國際長徐文祥表示，學校只能配合國家政策，若宏國學生願意繼續在台就讀，學校就會盡力照顧，將協助留學生申請獎學金，校方立場也希望學生可以把學位完成。