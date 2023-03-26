喊大哥不禮貌！天津家中老大是「泥娃娃」　背後竟與媽祖娘娘有關

記者蔡儀潔／天津報導

天津的天后宮是世界三大媽祖廟之一，與台灣不同的是，在當地人觀念中，媽祖娘娘還能保佑早生貴子，他們會來求取「泥娃娃」回家，作為家庭成員中的老大，再有子嗣只能排行老二，因此天津人互稱「二哥」、「二爺」，而這個泥娃娃大哥每年須「洗一洗」，成為「老太爺」後放在家中供奉。

▲天津天后宮。（圖／記者蔡儀潔攝）

天津天后宮俗稱娘娘宮，是當地最古老的建築，始建於1326年，比天津建城還早一百多年，所以說是「先有天后宮，後有天津衛」，這裡亦是大陸北方不多見的媽祖宮廟，與福建湄洲媽祖祖廟和台灣北港朝天宮並稱為世界三大媽祖廟。

天津天后宮現如今為天津民俗博物館。記者實地到訪發現，這裡已成為一處知名景點，各類小吃店、民俗館林立，信眾、旅行團、觀光客絡繹不絕。走進媽祖廟內，焚香已變成拿花祭拜，信徒們依舊虔誠祈禱。

▲天津天后宮內的台灣殿。（圖／記者蔡儀潔攝）

天津天后宮內還有一座「台灣殿」，2001年北港朝天宮贈與一尊3尺6寸高的大型媽祖神像「朝津媽」，如今「北港媽」、「大甲媽」、「花蓮媽」、「台南媽」等多尊台灣不同宮廟的媽祖聖像安坐其中。

有趣的是，天津的媽祖文化在時代變遷下有所延伸。天津天后宮民俗專家丁老師向《東森新媒體ETtoday》表示，這裡的媽祖文化與泰山奶奶文化融合到一起後，天津人認為媽祖娘娘能保佑早生貴子。

▲媽祖神像前的5尊泥娃娃 。（圖／記者蔡儀潔攝）

據丁老師介紹，天津天后宮主要有2個習俗，分別是「拴娃娃」和「偷娃娃」，這裡的「娃娃」指的是泥娃娃，高度與大拇指差不多；過去，沒有子嗣的有錢人家會到媽祖像前，挑選一個喜歡的泥娃娃後，用一根紅繩拴在身上，廟裏的道士鐘鼓齊鳴，表示這個「孩子」被拴回家了。

泥娃娃被帶回家後，這對夫婦會給它取個「比較好養活」的小名，接著放在炕上，它就成為家中的「老大」，若這家人之後順利有了子嗣，新生兒排行「老二」，尊泥娃娃為「大哥」。

丁老師表示，因此天津人互相尊稱「二哥」、「二爺」，與北京風俗不同，喊「大哥」、「大爺」是不禮貌的。

▲民國時期留下、已經「洗」過數次的泥娃娃。（圖／記者蔡儀潔攝）

至於偷娃娃，丁老師指出，窮苦人家也想要子嗣卻無法給出香油錢，就會偷偷把泥娃娃放在懷中帶走，若順利有了小孩，便要來還願，給娘娘廟99個泥娃娃，「所以廟裡的娃娃是偷不盡的，也不怕你偷。」

另外，求回家的「娃娃大哥」每年要拿去「洗澡」，寓意每年長大一點。丁老師說，這個「洗」不是用水洗，而是將原來的泥娃娃砸碎，加入新泥塑成一個大一點的娃娃，年復一年，泥娃娃從大哥變成大爺，再變成老太爺後，就常年放在家裡供奉。

一名天津民眾受訪表示，現在拴娃娃的習俗消失，但自己的妹妹前段時間也來到天后宮，求了一個泥娃娃回家，希望能夠早生貴子，「大家還是挺信的。」