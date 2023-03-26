　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

喊大哥不禮貌！天津家中老大是「泥娃娃」　背後竟與媽祖娘娘有關

記者蔡儀潔／天津報導

天津的天后宮是世界三大媽祖廟之一，與台灣不同的是，在當地人觀念中，媽祖娘娘還能保佑早生貴子，他們會來求取「泥娃娃」回家，作為家庭成員中的老大，再有子嗣只能排行老二，因此天津人互稱「二哥」、「二爺」，而這個泥娃娃大哥每年須「洗一洗」，成為「老太爺」後放在家中供奉。

▲▼ 天津,天后宮,媽祖廟,泥娃娃。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲天津天后宮。（圖／記者蔡儀潔攝）

天津天后宮俗稱娘娘宮，是當地最古老的建築，始建於1326年，比天津建城還早一百多年，所以說是「先有天后宮，後有天津衛」，這裡亦是大陸北方不多見的媽祖宮廟，與福建湄洲媽祖祖廟和台灣北港朝天宮並稱為世界三大媽祖廟。

天津天后宮現如今為天津民俗博物館。記者實地到訪發現，這裡已成為一處知名景點，各類小吃店、民俗館林立，信眾、旅行團、觀光客絡繹不絕。走進媽祖廟內，焚香已變成拿花祭拜，信徒們依舊虔誠祈禱。

▲▼ 天津,天后宮,媽祖廟,泥娃娃。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲天津天后宮內的台灣殿。（圖／記者蔡儀潔攝）

天津天后宮內還有一座「台灣殿」，2001年北港朝天宮贈與一尊3尺6寸高的大型媽祖神像「朝津媽」，如今「北港媽」、「大甲媽」、「花蓮媽」、「台南媽」等多尊台灣不同宮廟的媽祖聖像安坐其中。

有趣的是，天津的媽祖文化在時代變遷下有所延伸。天津天后宮民俗專家丁老師向《東森新媒體ETtoday》表示，這裡的媽祖文化與泰山奶奶文化融合到一起後，天津人認為媽祖娘娘能保佑早生貴子。

▲▼ 泥娃娃 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲媽祖神像前的5尊泥娃娃 。（圖／記者蔡儀潔攝）

據丁老師介紹，天津天后宮主要有2個習俗，分別是「拴娃娃」和「偷娃娃」，這裡的「娃娃」指的是泥娃娃，高度與大拇指差不多；過去，沒有子嗣的有錢人家會到媽祖像前，挑選一個喜歡的泥娃娃後，用一根紅繩拴在身上，廟裏的道士鐘鼓齊鳴，表示這個「孩子」被拴回家了。

泥娃娃被帶回家後，這對夫婦會給它取個「比較好養活」的小名，接著放在炕上，它就成為家中的「老大」，若這家人之後順利有了子嗣，新生兒排行「老二」，尊泥娃娃為「大哥」。

丁老師表示，因此天津人互相尊稱「二哥」、「二爺」，與北京風俗不同，喊「大哥」、「大爺」是不禮貌的。

▲▼ 天津,天后宮,媽祖廟,泥娃娃。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲民國時期留下、已經「洗」過數次的泥娃娃。（圖／記者蔡儀潔攝）

至於偷娃娃，丁老師指出，窮苦人家也想要子嗣卻無法給出香油錢，就會偷偷把泥娃娃放在懷中帶走，若順利有了小孩，便要來還願，給娘娘廟99個泥娃娃，「所以廟裡的娃娃是偷不盡的，也不怕你偷。」

另外，求回家的「娃娃大哥」每年要拿去「洗澡」，寓意每年長大一點。丁老師說，這個「洗」不是用水洗，而是將原來的泥娃娃砸碎，加入新泥塑成一個大一點的娃娃，年復一年，泥娃娃從大哥變成大爺，再變成老太爺後，就常年放在家裡供奉。

一名天津民眾受訪表示，現在拴娃娃的習俗消失，但自己的妹妹前段時間也來到天后宮，求了一個泥娃娃回家，希望能夠早生貴子，「大家還是挺信的。」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
iPhone「隱藏功能」超強大！果粉實測完崩潰：白花好多錢
百萬後宮型YouTuber　認了拆夥3妹！
抓狒狒「發動最大規模圍捕」　獸醫射2槍沒中！牠2地逃亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸「90後」兒接管父1700億王國　繼母氣炸爭權

喊大哥不禮貌！天津家中老大是「泥娃娃」　背後竟與媽祖娘娘有關

搬PS4進教室！歷史師上課玩《刺客教條》　帶學生認識法國大革命

老翁堅持20年「每天運動8小時」　後果慘了…竟無法走路

周鴻禕：中國有能力發展自己的ChatGPT　不存在難以逾越的障礙

陸出現「累牛」提神飲料！他喝一口「味道超怪」才知上當了

男子地鐵上脫褲「開大」　一旁乘客看到吐了

庫克訪問北京　稱蘋果與中國30年來「共同成長」

曾毓群：寧德時代不造車　對新能源車快速增長有信心

靈隱寺香客「瘋狂放生」害死烏龜！屍體「裝滿整水桶」還撈不完

廖老大D2車隊參賽火燒車 兒子廖洋及女友驚險逃生

跑酷神人穿梭高雄地標　世界冠軍秀特技大躍步

對發票！財神爺來敲門　1、2月中獎號碼出爐

「小涎鎮」辛叡恩私下根本小甜妹　反派演太好..粉退追：不想看妳笑

葉丙成被公車撞上駕駛座　無大礙最感謝「27歲的它」

春雨報到全台連炸3天　周末「低溫下探15度」

Sandy曝「主動鋪路」認識帥尪！　被表白「矜持一個月」:都在掌控中XD

穿越馬路速度快到模糊　東非狒狒逃竄仍未捕獲

飼主狂喊「吉娃娃～」　伸手想摸被兇嚇到尖叫

熊熊主持「43秒狂晃片」穿超辣！　男星無尊站旁邊…眼神露餡了

陸「90後」兒接管父1700億王國　繼母氣炸爭權

喊大哥不禮貌！天津家中老大是「泥娃娃」　背後竟與媽祖娘娘有關

搬PS4進教室！歷史師上課玩《刺客教條》　帶學生認識法國大革命

老翁堅持20年「每天運動8小時」　後果慘了…竟無法走路

周鴻禕：中國有能力發展自己的ChatGPT　不存在難以逾越的障礙

陸出現「累牛」提神飲料！他喝一口「味道超怪」才知上當了

男子地鐵上脫褲「開大」　一旁乘客看到吐了

庫克訪問北京　稱蘋果與中國30年來「共同成長」

曾毓群：寧德時代不造車　對新能源車快速增長有信心

靈隱寺香客「瘋狂放生」害死烏龜！屍體「裝滿整水桶」還撈不完

陸「90後」兒接管父1700億王國　繼母氣炸爭權

快訊／全台「連下2天」　13縣市大雨防雷擊強風

喊大哥不禮貌！天津家中老大是「泥娃娃」　背後竟與媽祖娘娘有關

普發6000元！　今輪身分證「尾數8、9」上網登記

高虹安躲陰涼處！大批孩童豔陽下曝曬　竹市消防道歉了

廖老大D2火燒車「第一視角」影片曝！　廖洋和女友驚險脫困

英擬供烏克蘭「貧鈾彈」　普丁嗆將以牙還牙

12生肖必看2023職場運！屬龍有才華但鳥事多、屬虎「雙財路」運佳

俄部署核武在白俄羅斯！　1996年後首次

雲林「貨櫃臨時屋」凌晨大火1死1傷　女子躺門旁死亡

情侶廁所激戰響遍餐廳　 不顧店員阻止全場傻眼

大陸熱門新聞

翁20年「每天運動8hrs」竟無法走路

師玩《刺客教條》教學生法國大革命

她貸款斗內直播主後逝！子女見債崩潰

男從台灣網購假槍遭判無期　法庭怒吼

前交通局長孫女炫富！嗨喊家產9位數

男子地鐵上脫褲開大　一旁乘客看到吐了

女直播主訝異嫖客尺寸變來變去！開燈驚見4男輪流上

女疑1原因「隱居深山」　母：8年沒找到

陸出現「累牛」飲料！他喝一口才知上當

女子夜夜「嗷嗚」發狼嚎聲！醫曝背後原因

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

香客狂放生害死烏龜　屍體裝滿整水桶

周鴻禕：中國有能力發展自己的ChatGPT

乳房檢查醫突開門！女怒上空被看光

更多熱門

相關新聞

大甲媽祖過火有保庇　新光人壽「包」好運

大甲媽祖過火有保庇　新光人壽「包」好運

一年一度大甲媽祖遶境活動將至，新光金控（2888）暨子公司新光人壽去年推出「媽祖開運風扇」深獲好評，今年再度與大甲鎮瀾宮合作，聯名設計「媽祖開運旅行包」，並於3/23（四）由新光人壽總經理黃敏義與大甲鎮瀾宮董事長顏清標主祭，在鎮瀾宮媽祖座前舉行過火儀式，希望簡約時尚又實用的開運旅行包，為民眾加持保庇，傳遞祝福和好運，也將派出新光人壽創立60週年花車一路相伴信徒遶境，祈求大甲媽祖保佑民眾平安如意，兔年開運吉祥。

彰化「財務人」創業　精打細算挺過疫情

彰化「財務人」創業　精打細算挺過疫情

疫後復甦　哈囉「超級工廠」拚日產4000輛車

疫後復甦　哈囉「超級工廠」拚日產4000輛車

陸全力拚經濟！天津汽車台企「迅速回暖」

陸全力拚經濟！天津汽車台企「迅速回暖」

「粉紅超跑」進香！燈籠入侵害延誤　台鐵拍板不求償「原因出爐」

「粉紅超跑」進香！燈籠入侵害延誤　台鐵拍板不求償「原因出爐」

關鍵字：

天津天后宮媽祖泥娃娃拴娃娃偷娃娃泥娃娃大哥娘娘廟

讀者迴響

熱門新聞

百萬YouTuber認了拆夥3妹：她哭著對我咆哮

薯條吃下去怪怪的　女獲賠2270萬

她狂勸「愛愛後必做1件事」！感染率大降

男星「全身淘寶貨」參加時裝週：開心就好！總價990被讚爆

妹子試車「床上噁味狂飄一周」！他嚇壞不敢交往

《以神之名》邪教教主提告Netflix！

iPhone備忘錄「一功能」超強！果粉實測崩潰

最大規模圍捕狒狒　牠外帶地瓜逃亡

雷曼前高層預言慘劇重演：美國50家銀行會倒

快訊／全聯開出2張頭獎發票！

林俊傑世紀合體「超大咖南韓男神」　粉絲看哭

即／台南、高雄實施人工增雨

後宮型YouTuber爆拆夥　神級美腿去了《木曜4》早藏玄機

快訊／全家開出1張千萬發票

脂肪肝女一年狂瘦10公斤！醫聽秘訣驚呆

更多

最夯影音

更多
廖老大D2車隊參賽火燒車 兒子廖洋及女友驚險逃生

廖老大D2車隊參賽火燒車 兒子廖洋及女友驚險逃生
跑酷神人穿梭高雄地標　世界冠軍秀特技大躍步

跑酷神人穿梭高雄地標　世界冠軍秀特技大躍步

對發票！財神爺來敲門　1、2月中獎號碼出爐

對發票！財神爺來敲門　1、2月中獎號碼出爐

「小涎鎮」辛叡恩私下根本小甜妹　反派演太好..粉退追：不想看妳笑

「小涎鎮」辛叡恩私下根本小甜妹　反派演太好..粉退追：不想看妳笑

葉丙成被公車撞上駕駛座　無大礙最感謝「27歲的它」

葉丙成被公車撞上駕駛座　無大礙最感謝「27歲的它」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面