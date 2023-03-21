疫後復甦／彰化「財務人」天津開咖啡廳　精打細算挺過疫情

記者蔡儀潔／天津報導

井噴式發展的咖啡市場在疫情期間「大洗牌」，甚至爆發倒閉潮。不過，38歲的彰化人謝元倫離開10年的財務領域，毅然決然於2021年1月在天津開設咖啡廳，憑藉會計精打細算的風格，平穩走過疫情封控，「方向對了，一直做也就對了。」

來自彰化田尾的謝元倫，在天津C92文創園開設了「尾田咖啡」，儘管園區人流並不多，但他卻累積一批死忠顧客。很難想像在2年多前，他還是一個徹頭徹尾的「咖啡小白」，連咖啡機怎麼開機、關機都不知道。

▲謝元倫與員工在整理外送訂單。（圖／記者蔡儀潔攝）

謝元倫向《東森新媒體ETtoday》表示，他曾在資誠（PwC）任職，之後在台資企業擔任財務長，與天津會計師太太結婚後，決定在這座城市定居，並能實現自己的「老闆夢」。

作為「財務人」，謝元倫形容自己「很保守」，這股精打細算的風格貫穿他整個創業過程。他說，從最開始選擇咖啡這個行業，就是評估過天津整個市場，發現這個領域相對空白，「小資洋派」的城市亦適合咖啡廳後續發展，「我當時還寫了《財務可行性分析》，半年、5年現金流等都做過計算，所以每一筆錢都花在刀刃上。」

選好方向後，謝元倫嚴格控製成本，30多萬元（人民幣，下同，約新台幣133萬元）的本金幾乎都用來買設備，而門店選擇盤下花店，因此裝潢幾乎沒花什麼錢，唯一買的就是燈而已，重心放在咖啡品質上，「拚資金、打價格戰我很難殺出一條路，所以要抓住中高端市場。」

謝元倫透露，他曾到台北知名咖啡廳「達文西」學習1個星期的烘豆技術，機器專門從台灣運進來，練習時至少折損了2個麻袋的豆子，「不會心疼，我把它當作折損成本，就像以前在企業工作時一樣，制定目標、執行、不斷修正。」

▲謝元倫從零開始，在台北學習咖啡製作後赴天津開店。（圖／記者蔡儀潔攝）

不過，「財務人」一板一眼的性格是謝元倫最初需要克服的障礙，「以前不需要社交，做好自己的工作就好，但經營咖啡廳要轉變稱商業思維，跟各種客人交流時不能較勁，這對一開始的我來說蠻困難的。」

「尾田咖啡」在2021年疫情年間正式營運，後來在2022年也曾因封控停業1周。但謝元倫表示，老實說，並沒有因此受到太大衝擊，還能實現「小盈利」，一方面是因為未選擇熱門商區，客流量波動不大，主要以咖啡品質吸引附近的上班族等；另一方面是嚴格的財務計畫控製成本。

大陸今年1月8日起將新冠病毒感染實施「乙類乙管」，正式走出「清零」封控。謝元倫表示，今年春節後，客流量上升了20%，從來往的熟客中，亦感受到大環境的消費經濟在復甦，現在每月營業額能有約5萬元，「台灣年輕人只要能抓住差異化，瞭解當地人的想法，就能在不同地方抓住商機。」