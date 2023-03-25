台大雲林分院改制19週年國際研討會　探討從臨床合作到政策落實

▲大醫院雲林分院舉辦「改制19週年婦幼醫學國際學術研討會，國際會議匯集了國內外的專家學者齊聚一堂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台大醫院雲林分院於舉辦「改制19週年婦幼醫學國際學術研討會－從臨床合作到政策落實：開創婦兒照護新紀元」。今年國際會議匯集了國內外的專家學者齊聚一堂，邀請來自韓國、美國的學者與國內婦幼領域專家學者，從各種面向探討我國孕產婦/新生兒醫療照護現況措施其未來展望，並點出偏鄉醫療的亮點與挑戰。

在少子化的時代，每位孕產婦跟新生兒都是國家的未來支柱，如何在周產期就營造及確保孕產婦及新生兒的健康，已經是當前最重要的婦幼公衛目標之一。研討會中婦產領域專家的薛瑞元部長特別錄影致意為大會致詞揭開序幕，衛生福利部醫事司劉越萍司長也親自蒞臨擔任「周產期網絡照護計畫及未來策略」主題的座長，期望藉由此次研討會，能讓台灣的孕產婦/新生兒有個更健康的未來。

台大醫院雲林分院長馬惠明表示，今年疫情趨緩，大會特別邀請兩位國際級重磅級講者韓國三星醫療中心Yoo-Young Lee教授以「國際婦癌合作的意義」為主題、分享如何利用國際合作開發婦癌治療與創新的技術，甚至開發出個別國家可能無法提供的創新療法，期望有助於公平競爭並減少世界不同地區之間的健康差異度。

另一位邀請美國威斯康辛醫學院Ru-Jeng Teng教授現場分享「新生兒照護-美國經驗分享」，並透過視訊連線印尼Tatit Nurseta醫師以「新冠肺炎對婦幼健康的影響:印尼經驗」，分享因疫情升溫，印尼在兒童健康照護及婦產科相關問題急速提升，如何利用有限的醫療資源來降低因COVID-19造成的死亡。

此外，研討會中邀請多位國內學者，台大醫院婦產部施景中教授、基因醫學部簡穎秀教授、本院婦女泌尿及骨盆重建中心張廷禎主任、婦產部江彥昀醫師、婦幼醫學中心蔡政憲副主任及小兒部林杏佳醫師從母胎醫學的孕產期醫療到新生兒出生之後的疾病診斷，提出精闢的見解及處置。

▲衛生福利部醫事司劉越萍司長也親自蒞臨擔任「周產期網絡照護計畫及未來策略」主題的座長。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

院長馬惠明說明，普遍少子化現象、家戶所得低、醫療人力與資源不足，以及就醫困難等現實環境，曾讓我們窒礙難行，然而危機即是轉機，我們從滿足缺口出發，透過「政策，醫療，產業」鐵三角的形成，建立起一個綿密與完整的婦幼聯盟，為偏鄉醫療面臨的資源缺乏與就醫困難等挑戰，提出可行的解決方案。

馬惠明指出，雲林長年被列入「兒童急診醫療艱困區」，然而在副院長徐明洸帶領下，於2017年成立婦幼醫學中心及生殖醫學中心，並於2021年推動周產期照護網絡服務計畫，且率全國之先，成功試辦「開放產科醫院」模式，攜手婦產科診所打造安全防「婦」網-開放產科醫院及首創智慧輸血救護，建立以高危險母嬰照護為核心的周產期照護網絡，加強雲林縣的周產期照護網絡服務；榮獲2022年「亞太暨台灣永續行動獎」銀牌獎及SNQ國家品質標章認證。另在疫情期間婦幼醫學中心團隊除了成功為確診產婦接生還救回一名6歲腦炎重症病童，共同守護雲林縣的孕產婦與新生兒保健及生命安全。



副院長徐明洸表示，雲林目前所面臨的婦嬰相關衛生工作，可區分為育齡婦女及嬰幼兒照護兩大部分，隨著社會生活型態與環境改變，加上現代人晚婚的趨勢，嬰兒的健康大幅地受到孕產婦健康的影響，全球應正視婦幼健康之問題及其影響，提供完善的照護；尤其強調要激發家庭、社區、專業團體、政府以及國際社會的共識，共同致力於改善所有母親和兒童的健康和福祉。

▲台大醫院雲林分院改制19週年國際學術研討會講者合影（左起）台大醫院婦產部陳思原主任，台大雲林分院林宏茂顧問，台大醫院內科部黃瑞仁教授，賴逸儒副院長，台大雲林分院馬惠明院長，韓國三星醫療中心Yoo-Young Lee教授，台大雲林分院徐明洸副院長，婦產部陳宇立主任。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

徐明洸強調，唯有建構完整之婦幼衛生、母子保健服務體系，才能促進孕產婦保持良好的健康，讓每個嬰兒出生後均能健康的發育成長；同時尊重女性生命價值與尊嚴，臺大醫院雲林分院婦幼醫學中心團隊會持續努力照顧本縣更多孕產婦、幼兒及婦女。

院長馬惠明最後提到「在台大醫院雲林分院邁入第十九個年頭的今年，我們更正式地將智慧遠距醫療推廣到孕產婦及新生兒保健上」現場掌聲雷動，為研討會劃下完美句點。