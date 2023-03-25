　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台大雲林分院改制19週年國際研討會　探討從臨床合作到政策落實

▲大醫院雲林分院舉辦「改制19週年婦幼醫學國際學術研討會，國際會議匯集了國內外的專家學者齊聚一堂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲大醫院雲林分院舉辦「改制19週年婦幼醫學國際學術研討會，國際會議匯集了國內外的專家學者齊聚一堂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台大醫院雲林分院於舉辦「改制19週年婦幼醫學國際學術研討會－從臨床合作到政策落實：開創婦兒照護新紀元」。今年國際會議匯集了國內外的專家學者齊聚一堂，邀請來自韓國、美國的學者與國內婦幼領域專家學者，從各種面向探討我國孕產婦/新生兒醫療照護現況措施其未來展望，並點出偏鄉醫療的亮點與挑戰。

在少子化的時代，每位孕產婦跟新生兒都是國家的未來支柱，如何在周產期就營造及確保孕產婦及新生兒的健康，已經是當前最重要的婦幼公衛目標之一。研討會中婦產領域專家的薛瑞元部長特別錄影致意為大會致詞揭開序幕，衛生福利部醫事司劉越萍司長也親自蒞臨擔任「周產期網絡照護計畫及未來策略」主題的座長，期望藉由此次研討會，能讓台灣的孕產婦/新生兒有個更健康的未來。 

▲大醫院雲林分院舉辦「改制19週年婦幼醫學國際學術研討會，國際會議匯集了國內外的專家學者齊聚一堂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台大醫院雲林分院長馬惠明表示，今年疫情趨緩，大會特別邀請兩位國際級重磅級講者韓國三星醫療中心Yoo-Young Lee教授以「國際婦癌合作的意義」為主題、分享如何利用國際合作開發婦癌治療與創新的技術，甚至開發出個別國家可能無法提供的創新療法，期望有助於公平競爭並減少世界不同地區之間的健康差異度。

另一位邀請美國威斯康辛醫學院Ru-Jeng Teng教授現場分享「新生兒照護-美國經驗分享」，並透過視訊連線印尼Tatit Nurseta醫師以「新冠肺炎對婦幼健康的影響:印尼經驗」，分享因疫情升溫，印尼在兒童健康照護及婦產科相關問題急速提升，如何利用有限的醫療資源來降低因COVID-19造成的死亡。

此外，研討會中邀請多位國內學者，台大醫院婦產部施景中教授、基因醫學部簡穎秀教授、本院婦女泌尿及骨盆重建中心張廷禎主任、婦產部江彥昀醫師、婦幼醫學中心蔡政憲副主任及小兒部林杏佳醫師從母胎醫學的孕產期醫療到新生兒出生之後的疾病診斷，提出精闢的見解及處置。

▲大醫院雲林分院舉辦「改制19週年婦幼醫學國際學術研討會，國際會議匯集了國內外的專家學者齊聚一堂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲衛生福利部醫事司劉越萍司長也親自蒞臨擔任「周產期網絡照護計畫及未來策略」主題的座長。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
院長馬惠明說明，普遍少子化現象、家戶所得低、醫療人力與資源不足，以及就醫困難等現實環境，曾讓我們窒礙難行，然而危機即是轉機，我們從滿足缺口出發，透過「政策，醫療，產業」鐵三角的形成，建立起一個綿密與完整的婦幼聯盟，為偏鄉醫療面臨的資源缺乏與就醫困難等挑戰，提出可行的解決方案。

馬惠明指出，雲林長年被列入「兒童急診醫療艱困區」，然而在副院長徐明洸帶領下，於2017年成立婦幼醫學中心及生殖醫學中心，並於2021年推動周產期照護網絡服務計畫，且率全國之先，成功試辦「開放產科醫院」模式，攜手婦產科診所打造安全防「婦」網-開放產科醫院及首創智慧輸血救護，建立以高危險母嬰照護為核心的周產期照護網絡，加強雲林縣的周產期照護網絡服務；榮獲2022年「亞太暨台灣永續行動獎」銀牌獎及SNQ國家品質標章認證。另在疫情期間婦幼醫學中心團隊除了成功為確診產婦接生還救回一名6歲腦炎重症病童，共同守護雲林縣的孕產婦與新生兒保健及生命安全。

副院長徐明洸表示，雲林目前所面臨的婦嬰相關衛生工作，可區分為育齡婦女及嬰幼兒照護兩大部分，隨著社會生活型態與環境改變，加上現代人晚婚的趨勢，嬰兒的健康大幅地受到孕產婦健康的影響，全球應正視婦幼健康之問題及其影響，提供完善的照護；尤其強調要激發家庭、社區、專業團體、政府以及國際社會的共識，共同致力於改善所有母親和兒童的健康和福祉。▲大醫院雲林分院舉辦「改制19週年婦幼醫學國際學術研討會，國際會議匯集了國內外的專家學者齊聚一堂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台大醫院雲林分院改制19週年國際學術研討會講者合影（左起）台大醫院婦產部陳思原主任，台大雲林分院林宏茂顧問，台大醫院內科部黃瑞仁教授，賴逸儒副院長，台大雲林分院馬惠明院長，韓國三星醫療中心Yoo-Young Lee教授，台大雲林分院徐明洸副院長，婦產部陳宇立主任。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

徐明洸強調，唯有建構完整之婦幼衛生、母子保健服務體系，才能促進孕產婦保持良好的健康，讓每個嬰兒出生後均能健康的發育成長；同時尊重女性生命價值與尊嚴，臺大醫院雲林分院婦幼醫學中心團隊會持續努力照顧本縣更多孕產婦、幼兒及婦女。

院長馬惠明最後提到「在台大醫院雲林分院邁入第十九個年頭的今年，我們更正式地將智慧遠距醫療推廣到孕產婦及新生兒保健上」現場掌聲雷動，為研討會劃下完美句點。

 ►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►300萬賓士GLC毀了！國道開啟ACC沒看路　內側道追撞緩撞車

►「毛巾的故鄉」紡織廠暗夜大火　吞噬廠房驚悚爆閃畫面曝

►孝女載母超市補貨！出門就被死神盯上雙亡　清苦一家淒涼背景曝

►母女雙亡畫面曝！拖板車司機「遲疑3秒」　踩油門再輾第2次

►快訊／單車雙載遭拖板車輾過　雲林斗六2女傷重雙亡

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／廖老大車隊火燒車　男奔跑急喊：廖洋有沒有在車上！
快訊／全聯開出2張頭獎發票！　2門市曝光
飛日本朝聖美食！點名「2食物」吃一口夢碎：怎麼吃怎麼噁
快訊／2私校快撐不住！　2年未改善就關校
父母都在家　名古屋2歲雙胞胎接連墜樓慘死
獨／「大海之王」床墊來台！　傳產二代砸750萬買回家
與大谷同場先發　台灣投手2局無失分飆3K
快訊／雲豹擺脫墊底！換教練收效　魔獸20分13籃板宰獵鷹

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台大雲林分院改制19週年國際研討會　探討從臨床合作到政策落實

新北幸福經濟好暖心！愛幸福市集加碼優惠抽真鑽　一站式婚禮採購真便利　

兒童節FUN假趣　斗六膨鼠樂園嘉年華4／1盛大登場

清明祭祖燒金紙、整地燃燒枝葉廢棄物釀火災　南消開罰3千元

神明也缺水！魚池大雁村70戶無自來水　許淑華允增設供水系統

春茶價格恐暴漲！南投844公頃茶園「整片枯死」　今年減收6成

全國技能競賽南區賽漆作裝潢葉欣宜　保送國立科大續爭國手

竹市文化局演藝廳前台服務人員培訓課程登場　提升服務品質

新竹市空氣品質即時監測網啟用　大數據監測守護民眾健康

台東味飄香香港超市　鳳梨釋迦冰果港人試吃驚艷

邱澤胖5公斤讚老婆：煮菜很好吃！　甜曝密碼「是許瑋甯的生日」

母女雙亡畫面曝！拖板車司機「遲疑3秒」　踩油門再輾第2次

開箱Makiyo新家「驚見又髒又臭小房間」　曝老公超有愛收藏..夫妻不吵架秘訣公開

女富商被搶500萬遭疑黑吃黑　趴地痛哭崩潰：只是皮夾不見

太狠了! YouTuber都是這樣搭訕　加入盜賊的行列獲滿滿「大寶藏」

陳冠叡「惹怒《黑暗榮耀》全宰寯」瘋傳XD　韓文名撞名「路易」..網笑：難怪沒關係

穿越馬路速度快到模糊　東非狒狒逃竄仍未捕獲

屋內常有樓上房客噪音　彈珠掉地、敲牆引共鳴

妹控哥唸「我絕不會交男友」　見妹天真跟著講套路成功XD

71歲張菲神隱4年現身：我還活著！　挺沈文程開唱「趁他活著的時候...XD」

台大雲林分院改制19週年國際研討會　探討從臨床合作到政策落實

新北幸福經濟好暖心！愛幸福市集加碼優惠抽真鑽　一站式婚禮採購真便利　

兒童節FUN假趣　斗六膨鼠樂園嘉年華4／1盛大登場

清明祭祖燒金紙、整地燃燒枝葉廢棄物釀火災　南消開罰3千元

神明也缺水！魚池大雁村70戶無自來水　許淑華允增設供水系統

春茶價格恐暴漲！南投844公頃茶園「整片枯死」　今年減收6成

全國技能競賽南區賽漆作裝潢葉欣宜　保送國立科大續爭國手

竹市文化局演藝廳前台服務人員培訓課程登場　提升服務品質

新竹市空氣品質即時監測網啟用　大數據監測守護民眾健康

台東味飄香香港超市　鳳梨釋迦冰果港人試吃驚艷

每天湧1.8萬旅次！台鐵鶯歌站增設電扶梯　王國材：8月完工

秒飛歐洲！高雄酒窖老屋餐酒館　必點印度燉牛脆球、酸甜冬日暖陽

7年前來台鬧出大烏龍！　「愛爾蘭情歌詩人」戴米恩萊斯5月台北開唱

夫妻檔詐保！160部「製造假車禍」影片囂張PO網　遭加州警逮捕

明年12強續戰中華隊？　李振昌給出答案

快訊／廖老大車隊台東拉力賽自燃起大火　1年新車燒到剩骨架

周冬雨世紀同框奧斯卡影帝、貓女　透明水晶禮服身形全看光！

健行科大第3節「一波流」擊潰台師大　明挑戰隊史第4冠

6000元怎麼領？　一表看各種條件與領錢時間

白天只是前奏！春雨高峰今晚接力　劇烈降雨時間曝「驟冷探13度」

大嘴鯨無預警活吞錦鯉驚悚瞬間　張嘴咬頭畫面曝光：秒變大肚魚

地方熱門新聞

日月潭水位狂掉！外籍遊客遇擱淺受困

2024桃園立委初選　兩黨現任5立委拚連任

脫逃狒狒一路向北　六福村二刷結果曝

南消守護市民夏季安全

台南托嬰中心爆料案業者反擊

南投844公頃春茶整片乾死畫面曝

藥腳上門買毒演變木馬屠城

善警查緝詐欺車手槓上開花查獲收水頭

南消五大與仁德公所運用無人機科技防災

陳亭妃愛心贈樹苗

毒犯遇警拔腿就跑追逐1公里敵慘遭壓制

台東味飄香香港超市　鳳梨釋迦冰果港人試吃驚艷

捍衛八重山海域漁權　蘇清泉：政府勿失職

台南民進黨立委初選共7人登記

更多熱門

相關新聞

台大雲林分院器官捐贈大愛紀念區今揭牌

台大雲林分院器官捐贈大愛紀念區今揭牌

台大醫院雲林分院於今（1）日舉辦器官捐贈大愛紀念區揭牌典禮，由台灣大學副校長張上淳、台大醫院教授黃瑞仁、院長馬惠明、器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心副執行長劉嘉琪等人共同出席。器官捐贈者家屬及受贈者到場緬懷先人無私大愛的精神，並向捐贈者獻上最深的敬意，會場滿溢思念與感恩之情。

台大醫院雲林分院榮獲SNQ標章6項認證

台大醫院雲林分院榮獲SNQ標章6項認證

台大醫院分院長黃瑞仁任期滿　張麗善：雲林史懷哲

台大醫院分院長黃瑞仁任期滿　張麗善：雲林史懷哲

22歲男車禍大出血　台大REBOA鬼門關前搶命

22歲男車禍大出血　台大REBOA鬼門關前搶命

6歲童重症「休克狀況危急」！2週搶救過程曝

6歲童重症「休克狀況危急」！2週搶救過程曝

關鍵字：

台大醫院雲林分院國際研討會婦兒照護院長馬惠明婦幼醫學

讀者迴響

熱門新聞

快訊／萊爾富開出1張千萬發票

教官霸凌害高中生死！畢業生爆料

確診者遺體1晚燒40具　火葬場火爐旁放乖乖

她羞揭「男人新G點」！4步驟秒高潮　過來人推：一定要試

6000元漏登記免驚！財政部揭2招上車　ATM、郵局開領日期曝

六福村遭劍湖山挖苦！3字超神反擊爆紅

快訊／統一發票1、2月中獎號碼出爐

葉丙成被公車撞上駕駛座　「滿嘴碎玻璃」送醫

狒狒出逃最新畫面　似往六福村方向移動中

56歲玉女方季惟至今母胎單身！

楊丞琳巴黎看秀「嘴軟念不出品牌名」

AV女優拍片「突大量血崩」！　

明仁會5煞收押　7女夾道目送囚車

熊熊主持「43秒狂晃片」穿超辣！

謝和弦宣布「戒掉大麻」！認30年躁鬱症康復了

更多

最夯影音

更多
邱澤胖5公斤讚老婆：煮菜很好吃！　甜曝密碼「是許瑋甯的生日」

邱澤胖5公斤讚老婆：煮菜很好吃！　甜曝密碼「是許瑋甯的生日」
母女雙亡畫面曝！拖板車司機「遲疑3秒」　踩油門再輾第2次

母女雙亡畫面曝！拖板車司機「遲疑3秒」　踩油門再輾第2次

開箱Makiyo新家「驚見又髒又臭小房間」　曝老公超有愛收藏..夫妻不吵架秘訣公開

開箱Makiyo新家「驚見又髒又臭小房間」　曝老公超有愛收藏..夫妻不吵架秘訣公開

女富商被搶500萬遭疑黑吃黑　趴地痛哭崩潰：只是皮夾不見

女富商被搶500萬遭疑黑吃黑　趴地痛哭崩潰：只是皮夾不見

太狠了! YouTuber都是這樣搭訕　加入盜賊的行列獲滿滿「大寶藏」

太狠了! YouTuber都是這樣搭訕　加入盜賊的行列獲滿滿「大寶藏」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面