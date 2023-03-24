孝女載母超市補貨！出門就被死神盯上雙亡　清苦一家淒涼背景曝

記者蔡佩旻、劉人豪／雲林報導

今(24)日上午雲林縣斗六市發生嚴重死亡車禍，母女騎腳踏車雙載遭拖板車輾過雙亡，鄰居表示，母女平時做資源回收個性和善互動良好，鄰居也會主動煮東西跟她們分享，聽聞噩耗後都感到難過。

▲鄰居說，遇車禍的母女為人和善互動良好，平時會主動煮東西給她們吃。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

鄰居說，媽媽跟女兒還有兩個兒子住在一起，爸爸已經過世10年左右，兩個兒子在外工作，她們一家在當地已經住30、40年，孫子也已經畢業在工作，女兒平時會跟媽媽在社區裡撿回收拿出去賣。兩個兒子都是工人，跟鄰居關係都維持得不錯，直說這家人很和善，不會跟人吵架，所以平常有可以用的回收物品都會給他們，甚至還會煮東西給他們吃。

▲鄰居說，出事地點離她們家沒多遠。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

鄰居表示，出事當時應該是騎腳踏車要去超市，事發地點離家裡很近僅一個路口的距離，沒想到才剛出門買東西就遇到車禍造成憾事，鄰居聽聞噩耗相當錯愕，都對這對母女感到難過。

該起車禍發生在今早10時40分許，46歲女兒騎腳踏車載64歲母親，行經斗六二路與鎮北路口，遭轉彎的拖板車撞翻倒地後，又遭輪胎輾過，2人重傷送醫不治。拖板車駕駛表示，沒看到騎腳踏車的母女身影，直到聽到聲音才驚覺撞到東西，詳細事故發生原因，警方將深入調查。

▲母女遭拖板車輾過。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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