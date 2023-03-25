300萬賓士GLC毀了！國道開啟ACC沒看路　內側道追撞緩撞車

▲中山高北向244.2公里昨日上午8時許發生賓士GLC休旅車追撞施工緩撞車事故，白色賓士車頭全毀，姓駕駛僅受輕傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國道1號中山高北向244.2公里昨（24）日上午8時許，發生新車價300萬以上的賓士GLC休旅車追撞施工緩撞車事故，造成1人手部擦挫傷未就醫，現場約30分鐘排除全線恢復通車，全案由本大隊斗南分隊依規定處理。

國道公路警察局第四公路警察大隊說明，昨日8時45分許在國道1號北向244.2公里處一名陳姓男子（34歲）駕駛一部賓士自小客車，疑似未注意車前狀態，撞擊執行內側車道路面整修之斗南工務段由汪姓工人所駕駛之施工緩撞車肇事，自小客車車頭幾乎全毀。

▲中山高北向244.2公里昨日上午8時許發生自小客車追撞施工緩撞車事故。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

幸好該事故僅造成一人手部輕傷且未送醫，警方調查，陳姓自小客車駕駛有開啟自動輔助駕駛功能，雙方當事人酒測值均為0.0 MG/L；警方呼籲用路人，行車若有開啟自動巡航系統及緊急煞車系統之駕駛輔助系統時，駕駛人仍應隨時注意前方車況，必要時應主動介入操控車輛，並切勿過度信賴駕駛輔助系統，以確保他人與自身用路安全。

▲撞擊瞬間塵土飛揚，嚇壞後方車輛駕駛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼中山高北向244.2公里昨日上午8時許發生自小客車追撞施工緩撞車事故。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

