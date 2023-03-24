母女雙亡畫面曝！拖板車司機「遲疑3秒」　踩油門再輾第2次

記者蔡佩旻、劉人豪／雲林報導

雲林縣斗六市斗六二路與鎮北路口，今(24)日上午發生死亡車禍，一對母女騎腳踏車雙載，遭右轉拖板車撞翻遭輾，2人經搶救後皆宣告傷重不治，詳細肇因還有待釐清。

▲雲林車禍畫面曝光 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

該起車禍發生在今早10時40分許，46歲女兒騎腳踏車載64歲母親，行經斗六二路與鎮北路口，遭轉彎的拖板車撞翻倒地後，又遭輪胎輾過，2人重傷送醫不治。

▲斗六母女單車雙載遭輾過，2人送醫不治。（圖／網友高明輝授權）

影片中可看到，司機右轉時車頭將腳踏車撞倒，前輪將母女給輾過，司機遲疑3秒鐘後，再度踩油門前進，導致母女又遭後輪輾過，此時司機似乎感覺到不對勁，將車停下後開門跳下查看，才發現母女遭輾躺在地上動彈不得。



肇事的拖板車駕駛表示，今天要前往斗六工業區載貨，行經路口時放慢速度打方向燈，但單車在右側視線死角，沒看到騎腳踏車的母女身影，直到聽到聲音，才驚覺撞到東西。

警方表示，38歲黃男駕駛右轉時，與一輛由張女騎乘 、後座附載谷女之同向直行自行車發生撞擊。自行車騎士及乘客經緊急送往醫院後後均宣告不治，駕駛經酒測無酒精反應，詳細事故發生原因，警方將深入調查。