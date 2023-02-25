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SNQ國家品質標章授證典禮　台大醫院雲林分院榮獲6項認證

▲臺大醫院雲林分院，第25屆國家生技醫療品質獎SNQ國家品質標章獲獎同仁上台授獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲左起骨科傅紹懷醫師、外科林穎聖醫師、遠距醫療中心主任張善涵、副院長徐明洸、檢驗醫學部主任謝月貞、感染管制中心主任林綺英等人分別代表團隊領獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國家生技醫療品質獎暨SNQ標章於2月14日授證，已邁入第 25 屆包括醫療與產品共五大類、17項類組逾 677 個項目競逐。台大醫院雲林分院獲頒「醫療院所類-社區服務組：骨鬆照護團隊、婦幼醫學中心」及「醫療院所類-醫事服務組：感染管制中心」與「醫療院所類-特色醫療組：遠距醫療中心、整形外科」5項SNQ國家品質標章。

醫療院所類 -社區服務組
骨鬆照護團隊：終身保固(骨)不骨折。臺大醫院雲林分院骨鬆照護團隊透過專業醫療團隊主動深入社區長照機構、護理之家，提供長照體系內老年族群骨質疏鬆篩檢及治療 ，且陸續完成中台灣近1500位長照機構長輩之骨鬆篩檢並大幅改善診斷與治療率。

婦幼醫學中心：攜手婦產科診所打造安全防「婦」網-開放產科醫院及智慧輸血救護。婦幼醫學中心攜手縣內婦產科診所打造安全防「婦」網-開放產科醫院及智慧輸血救護，建立以高危險母嬰照護為核心的周產期照護網絡，共同守護雲林縣的孕產婦與新生兒保健及生命安全。

醫療院所類-醫事服務組
感染管制中心：「愛滋病最佳關懷照護團隊」為個案堅強的後盾。展現17年來的耕耘成果，團隊自2005年4月加入「後天免疫缺乏症候群指定醫療機構」，為當時雲嘉義唯一而且第一成立的愛滋病指定醫院，並且承接監獄愛滋門診醫療與監獄衛教活動，為愛滋受刑人提供完整的服務，以個案管理、諮商關懷等方式為個案提供高品質的照護獲得評審團之肯定。

醫療院所類-特色醫療組
遠距醫療中心：「安心雲林e院聯防」透過資通訊科技與服務創新弭平資源不足，地區健康不平等。以雲林縣為場域，逐步連結起區域內外不同層級醫院與基層診所及數十家長照機構，結合資通訊科技與創新服務，發展一系列偏鄉地區急重症資源整合與創新服務的模式。包括「急診雙星區域聯防」、「智慧遠距傷口照護」、「高危新生兒外接即時監測」、「偏鄉兒童心臟篩檢遠距群助」、「遠距眼科會診」、「兒童遠距六星共照」等計畫。

整形外科：超顯微淋巴靜脈吻合手術治療肢體淋巴水腫。顯微淋巴靜脈引流術主要是在手術顯微鏡下，將皮下的淋巴管接到靜脈，讓阻塞的淋巴液能藉由通暢的靜脈回到體內循環，進而減少肢體的腫脹。這項手術的優點是傷口小，每個傷口約兩公分，每次手術約 3~5個傷口。甚至在局部麻醉下也可以實施。

台大醫院雲林分院表示，除獲頒5項SNQ國家品質標章之外，與雲林縣衛生局合作，透過分級照護與科技智慧整合，在新冠肺炎疫情期間開發全國首創「COVID-19智慧e化派案個案管理平台」以系統智慧化管理，照護每一位確診鄉親，亦獲得「公益服務類獎項」，台大醫院雲林分院歷年來積極發展急重難罕、高齡長照與特色醫療，目前已經累積獲得28項SNQ標章，展現豐碩的醫療服務成果。
台大雲林分院說明，2021年4月，因應COVID-19確診數爆增，為減少確診者病情轉成中重症，並兼顧醫院保全各類疾病收治之醫療照護資源，透過「資源盤點、整合協調、智慧科技、資訊共享」e化管理智能照護，與雲林縣衛生局共同開發全國首創智慧照護系統，建立全國首創「COVID-19智慧e化派案個案管理平台」，以分級醫療概念進行個案照護服務，保全雲林縣急重症醫療量能，榮獲公益服務類獎項。

SNQ國家品質標章即Symbol of National Quality，也代表Safety & Quality的意涵，集合國內各領域包括食品、藥品、生技、製藥、醫材、化工、醫療、護理等橫跨產官學界的頂尖專家共同組成評審團，審視市面上健康保健服務與產品，是國內醫療護理機構最重視的認證機制。

▲臺大醫院雲林分院，第25屆國家生技醫療品質獎SNQ國家品質標章獲獎同仁上台授獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲臺大醫院雲林分院，第25屆國家生技醫療品質獎SNQ國家品質標章獲獎同仁上台授獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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