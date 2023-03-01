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感念與緬懷大愛　台大雲林分院器官捐贈大愛紀念區今揭牌

▲器官捐贈大愛紀念區以著名的紫斑蝶為設計理念，每年長途遷徙的紫斑蝶會選擇在雲林休憩，等待風起再出發的季節來到，如同無私大愛的器官捐贈者。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲器官捐贈大愛紀念區揭牌典禮，由台灣大學副校長張上淳、台大醫院教授黃瑞仁、院長馬惠明、器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心副執行長劉嘉琪等人共同出席。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台大醫院雲林分院於今（1）日舉辦器官捐贈大愛紀念區揭牌典禮，由台灣大學副校長張上淳、台大醫院教授黃瑞仁、院長馬惠明、器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心副執行長劉嘉琪等人共同出席。器官捐贈者家屬及受贈者到場緬懷先人無私大愛的精神，並向捐贈者獻上最深的敬意，會場滿溢思念與感恩之情。

院長馬惠明說明，器官捐贈大愛紀念區以著名的紫斑蝶為設計理念，每年長途遷徙的紫斑蝶會選擇在雲林休憩，等待風起再出發的季節來到，如同無私大愛的器官捐贈者，透過器官捐贈延續生命的飛舞。蝴蝶翩飛讚頌捐贈者生命的羽化、蛻變、新生，我們希望藉由紀念專區之設置，感謝捐贈者家屬成就大愛，也鼓勵受贈者持續前行。

▲器官捐贈大愛紀念區以著名的紫斑蝶為設計理念，每年長途遷徙的紫斑蝶會選擇在雲林休憩，等待風起再出發的季節來到，如同無私大愛的器官捐贈者。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣副縣長謝淑亞與雲林縣衛生局局長曾春美向捐贈者獻上最深的敬意，會場氣氛莊重溫馨。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心副執行長劉嘉琪表示，器官捐贈移植在國家方面需要整合各界資源的業務才有辦法進行，而在醫院方面也是需要動員並且協調院內外各醫院及同仁，才有辦法完成各個器官的捐贈與移植，今天我們最要感謝的還有器官捐贈者及家屬們，做出這樣重要的決定，不只是幫助許多病人重生，也對台灣的醫療進步有很大的貢獻。

器官捐贈大愛紀念區發起人黃瑞仁教授表示，為提供家屬實體的環境追思及懷念已逝去的捐贈者，我們特別選在斗六院區兩棟大樓人來人往的廊道上設置，器捐大愛紀念區不僅代表本院感謝及崇敬捐贈者的義行，也讓捐贈者的大愛精神得以永遠存續。

2021年的器官捐贈者家屬分享說道，發現母親口吐白沫倒在床上，送至台大醫院雲林分院，診斷後為蜘蛛膜下腔出血合併腦室內出血，當日即同意器官捐贈並轉入2BICU住院，隔日轉至台中榮總持續照顧並完成器官捐贈，提到對親人的思念及感謝她說，提及一向樂觀進取的媽媽，遺願就是幫她完成器捐或是捐贈大體，因為她覺得生命就是一種教學，如今她已畢業，她希望能讓更多人學習生命的「美、善、愛」。捐贈者家屬感謝院方建置紀念區，緬懷至親的無私奉獻，並讓每位器捐者的愛心，不因時間的流逝而被遺忘。

台大雲林分院在2004年完成第1例器官勸募捐贈， 2012年起與台中榮民總醫院簽訂為器官勸募合作醫院，至今已協助16位病人成就大愛。近年，在衛生福利部、衛生主管機關的指導推動，以及醫院的宣導之下，雲林鄉親對器官捐贈的價值認同愈趨提升，感謝家屬與醫療團隊一同共襄盛舉，讓愛延續，點亮無數生命。

▲器官捐贈大愛紀念區以著名的紫斑蝶為設計理念，每年長途遷徙的紫斑蝶會選擇在雲林休憩，等待風起再出發的季節來到，如同無私大愛的器官捐贈者。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲器官捐贈大愛紀念區以著名的紫斑蝶為設計理念，每年長途遷徙的紫斑蝶會選擇在雲林休憩，等待風起再出發的季節來到，如同無私大愛的器官捐贈者。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


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