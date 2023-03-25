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饗食天堂見「15分快閃族」　只拿沙拉+幾片牛排他傻了！解釋曝

▲▼饗食天堂旗艦店插旗高雄夢時代。（圖／記者許宥孺攝）

▲原PO問卦「饗食天堂只吃15分鐘就走是哪招？」（圖／記者許宥孺攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

很多人去吃Buffet，都是想著怎麼吃回本，坐好坐滿該用餐時段。卻有人去吃「饗食天堂」時，看到對面桌入座後，拿了一點沙拉、吃了幾片牛肉、喝了一杯調酒就走了，前後不到15分鐘，讓他瞬間驚呆，「完全傻眼，想說前面15分鐘根本是本魯醞釀食慾的時候，結果他們就吃完了？」不禁求問卦。

這位網友在PTT的Gossiping板問卦，「饗食天堂只吃15分鐘就走是哪招？」文中表示，他對面那桌坐了兩位客人，「他們就拿了一點沙拉、吃了幾片牛肉，然後喝一杯調酒，前後不到15分鐘的時間，他們就走了。」原PO看到之後完全傻眼，「饗食天堂只吃15分鐘就走是哪招？有沒有卦啊？」

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貼文一出，有些網友也對這件事感到納悶，「看過喝杯咖啡就走掉了」、「我也遇過自己一個人去吃的，我才吃完前菜對方就走了，大概吃半小時」、「我有遇過類似狀況！」「平日中午去吃，一堆這種人@@」、「我也看過叔叔阿姨喝杯咖啡、吃塊蛋糕就走了。」

其中，不少網友都認為就是有錢人，「你是去吃大餐，人家是下樓吃個飯」、「如果我夠有錢，進去饗食看到那麼多人，然後排隊排成那樣也會沒食慾」、「M型就是人家根本不在乎，對他來說=超商價格」、「M型化最頂的那群，過得如何任性超乎你想像」、「有錢人吧？我認識一個貴婦，三餐都吃飯店，早膩了，都吃幾樣就走了。」

也有人猜測，「搞不好突然家裡有事」、「會不會是吃幾口發現不合胃口XD」、「搞不好在談生意，談太久反而虧。」

不過，還真的有過來人現身，「沒啥啊！以前我去吃也是只吃10分鐘後就停了，沒啥好吃的，我後來就只喝飲料陪聊天」、「我也做過類似的事，下午地下街走累，一個人跑去欣葉吃下午茶，然後在那邊玩寶可夢邊配飲料冰淇淋，結果食物都沒吃幾口，就時間到走人了」、「曾經在饗食寫報告的我：……」。

也有人給出一些解釋，「還蠻常見啊……有時候只是商務聚餐……隨便找一家、隨便吃一吃就閃人了」、「公司出錢的啊」、「可能（饗食）總公司的員工來分店開會吧？過去我也是員工，去到分店都是跟客人一樣直接用餐，公司給的員工福利之一」、「還好吧？我同事聚餐吃到飽，最後要關門的15分鐘進來，反正公司出錢。」

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關鍵字：

饗食天堂buffet吃到飽PTT

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