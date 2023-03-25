新莊男趴引擎蓋求女友別走　她驚恐踩油門想甩…民眾嚇壞：下車啦

▲新莊情侶吵架，男竟趴引擎蓋阻止女友離開。（圖／翻攝社會事新聞影音）

記者陳雕文、陳韻如／新北報導

新北市新莊區一對情侶24日晚間發生爭吵，王姓男子竟出手毆打郭姓女友，郭女當下擔心自己再被施暴，於是開車想離開，但沒想到王男竟趴在引擎蓋上阻擋，郭女為了擺脫，還向前開了50公尺左右。附近民眾目睹擔心會出意外，連忙上前阻止，所幸當時有巡邏員警經過，立即呼叫支援將雙方帶回調查，而王男事後也被依妨害自由現行犯逮捕，訊後移送地檢署偵辦。

這起案件發生在24日晚間8時許，當時一輛轎車停在馬路上，而仔細一看，引擎蓋上竟趴著一名男子，還不斷喊到，「你先下來，冷靜好不好，冷靜」，不過車內女子不願下車，先是長按喇叭之後，又將車子前後移動，一旁目擊民眾擔心發生意外，立即上前阻止。

透過畫面可以看到，當時車內女子滿臉驚恐，而儘管民眾大聲阻止、拉扯，男子仍不肯下來，還要求民眾協助讓女子下車，雙方持續僵持，女子為了擺脫男子，甚至加速向前，嚇得民眾驚叫聲連連。所幸當時一名巡邏員警經過，立刻呼叫支援，並將雙方帶回，才結束這場鬧劇。

警方初步調查，雙方為情侶，昨晚因為生活問題起爭執，沒想到王男竟動手毆打女友，女友為避免再被施暴，才想開車離開，沒想到王男為了阻止，才趴在引擎蓋上，所幸這起案件並沒有意外發生，而事後女子不願提告傷害，王男則被依妨害自由現行犯逮捕，全案訊後則移送地檢署偵辦。