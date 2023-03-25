協調立委初選受藍委大讚！　侯友宜：只要為中華民國好「願意並肩作戰」

▲侯友宜出席112年五股區市長行動治理座談會議 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

國民黨籍新北議員陳偉杰日前有意挑戰新北現任藍委洪孟楷的選區，不過經新北市長侯友宜協調後，陳答應不參與此次立委初選。事發後，國民黨立委李德維表示，侯這次以他的高度介入初選協調十分恰當，對於2024來說是個很好的起手式。對此，侯友宜今（25）日受訪時表示，只要大家願意為中華民國、為這塊土地同心齊力，「我都願意跟大家一起並肩作戰」。

新北市議員陳偉杰21日表態，有意挑戰國民黨新北市第一選區（淡水、林口等地）現任立委洪孟楷。不過，23日經過侯友宜協調後，決定全力支持洪孟楷，不參與此次立委初選。

這次的協調不少藍營人士覺得侯做得相當好，李德維更說，侯向來專注市政，對黨務接觸較少，以他的高度介入初選協調十分恰當，而且2024的戰場不只是立法院，對侯友宜來說是個很好的起手式。

侯友宜今日出席112年五股區市長行動治理座談會議，對此，他表示，只要大家願意為中華民國，為這塊土地同心齊力，一起做出讓人民有感的政見，「我都願意跟大家一起並肩作戰」，一起找到更棒的人才，一起努力。

另，對於新北市議員劉哲彰昨日現身新北市黨部領表登記立委初選，要挑戰現任7連霸立委羅明才。外界關心，侯友宜是否將再次出手協調？侯友宜表示，劉哲彰及羅明才在新店都跟他一起並肩作戰，他們做事認真，共同推動了安康輕軌、寶高智慧產業園區，相關的新店行政園區都是大家一起幫忙，期待大家可以為新店永續發展努力。

