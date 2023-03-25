ET民調／藍票倉失守！賴清德34.2%突圍三腳督　侯友宜狂掉7.8百分點

▲賴清德、侯友宜、柯文哲。（圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

《ETtoday民調雲》25日公布2024總統大選最新民調，民進黨主席賴清德以34.2%支持度拔得頭籌、新北市長侯友宜27.6%、民眾黨主席柯文哲支持度16.9%，侯、賴兩人支持度黃金交叉，而相較去年11月民調，賴支持度上漲4.8個百分點、侯狂跌7.8個百分點；柯文哲也下降6.3個百分點。

距離2024總統大選投票日剩下不到10個月期間，民進黨已定於一尊，由副總統賴清德出馬，國民黨候選人則遲遲未定，但國民黨已決定採用徵召方式。根據最新民調數據顯示，若國民黨徵召侯友宜參選，對上賴清德、柯文哲，三人對決情況下，賴清德支持度34.2%，侯友宜支持度27.6%，柯文哲支持度16.9%，前兩名的賴清德與侯友宜、差距6.6個百分點，已超過誤差範圍。

▼2024總統大選民調。（圖／《ETtoday民調雲》提供，下同）



若以民眾年齡、政黨傾向、地區等交叉分析來看，賴清德在30歲及以上（31.5%以上）、中部地區（31.3%）、南部地區（38.3%）、認同民進黨（87.2%）、泛綠（80.8%）、政黨中立（22.1%）支持度領先其他兩位候選人。就連過去被視為藍營票倉的北部地區，賴清德都以34.5%取得領先。

而侯友宜僅在認同國民黨（71.2%）、泛藍（60.8%）的支持度領先其他兩位候選人。而柯文哲在20~29歲（35.2%）、東部離島地區（37.0%）、認同台灣民眾黨（74.3%）者的支持度領先其他兩位候選人。

相較前次調查（2022年11月），賴清德可能因黨主席表現，地位日趨定於一尊，及民進黨近期在南投立委補選結果而聲勢上漲，本次調查支持度提升4.8個百分點。

侯友宜則因遲未表態是否參選，且可能受到國民黨聲勢下滑之累，支持度下跌7.8個百分點；柯文哲則近期無太多表現使支持度下降6.3個百分點，呈現出此消彼長態勢。

若國民黨改徵召鴻海創辦人郭台銘代表參選，對上賴清德、柯文哲，三人對決情況下，賴清德支持度35.8%，郭台銘支持度22.7%，柯文哲支持度15.2%，前兩名的賴清德與郭台銘，支持度差距13.1個百分點，賴清德的領先幅度擴大。

民調也調查民眾對4位可能候選人喜好度，其中，侯友宜以40.9%喜好度拔得頭籌，領先賴清德的36.9%、郭台銘的33.6%、以及柯文哲的31.2%，值得注意的是，柯文哲的討厭度30.2%，也是4人當中最高的。

《ETtoday民調雲》於3月20日至22日針對20歲以上民眾進行「2024總統人選調查」，回收有效樣本數1,255份，抽樣誤差在95%的信心水準下，為正負2.77%。

