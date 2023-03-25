ET民調／藍綠對決！侯友宜「單挑」贏2百分點　「柯粉」成勝敗關鍵

▲侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自賴清德、柯文哲臉書）



記者杜冠霖／台北報導

《ETtoday民調雲》25日公布2024總統大選最新民調，若是三腳督局勢，民進黨主席賴清德以34.2%支持度拔得頭籌、新北市長侯友宜27.6%、民眾黨主席柯文哲支持度16.9%，但若改為藍綠單挑局面，侯友宜則以39.3%支持度領先賴清德的37.0%，侯友宜取回領先局勢，而差距僅在誤差範圍內，顯示柯文哲參選與否成為選戰勝敗關鍵。

▼2024總統大選民調。（圖／《ETtoday民調雲》提供，下同）



若2024總統選舉由鴻海創辦人郭台銘代表國民黨參選，與賴清德兩人藍綠對決，賴清德支持度38.4%，郭台銘支持度36.4%，賴清德也僅些微領先郭台銘2個百分點，差距同樣在抽樣誤差範圍內。

值得注意的是，民調數據顯示，若是由賴清德對上侯友宜，國民黨支持者有78%要投給侯友宜、民眾黨支持者則有57.1%。但若是藍營改由郭台銘參選，國民黨支持者僅55.2％願意支持郭台銘、民眾黨則有65.1%。

根據調查，若柯文哲不投入2024選戰，讓總統大選變為藍綠單挑格局，侯友宜支持度39.3%，賴清德支持度37.0%，侯友宜僅些微領先賴清德2.3%，兩人差距在抽樣誤差範圍內，選戰可謂陷入膠著。

從民眾年齡、政黨傾向、地區等基本資料交叉分析，侯友宜在20~49歲（30.7%以上）、北部地區（42.4%）、中部地區（41.6%）、東部離島地區（36.1%）、認同國民黨（78.0%）、泛藍（72.2%）、台灣民眾黨（57.1%）、政黨中立（32.8%）者的支持度均領先賴清德。

而賴清德在50~59歲（40.9%）、南部地區（42.1%）、認同民進黨（87.7%）及泛綠（82.4%）者的支持度領先侯友宜。

若2024總統選舉由鴻海創辦人郭台銘代表國民黨參選，與賴清德兩人藍綠對決，賴清德支持度38.4%，郭台銘支持度36.4%，賴清德也僅些微領先郭台銘2個百分點，差距同樣在抽樣誤差範圍內。

從民眾年齡、政黨傾向、地區等基本資料交叉分析，賴清德在20~29歲（32.3%）、60歲及以上（43.6%）、中部地區（36.8%）、南部地區（46.5%）、認同民進黨（88.0%）及泛綠（79.4%）的支持度領先郭台銘。

而郭台銘則在30~59歲（40.6%以上）、北部地區（41.2%）、東部離島地區（53.1%）、認同國民黨（55.2%）、泛藍（69.4%）、台灣民眾黨（65.1%）、政黨中立（34.0%）的支持度領先賴清德。

根據調查，若是藍營內部互比，如果郭台銘加入國民黨或與國民黨合作以爭取提名，在藍營的侯友宜、郭台銘這兩人之中，民眾比較支持侯友宜參選總統，支持度為34.9%，郭台銘支持度29.6%，兩人差距5.3個百分點。

從民眾的基本資料交叉分析來看，侯友宜在30~39歲（38.1%）、60歲及以上（41.4%）、北部地區（35.2%）、中部地區（35.8%）、南部地區（35.9%）、認同民進黨（27.4%）、國民黨（55.2%）、泛藍（43.5%）、政黨中立（32.5%）的支持度領先郭台銘。

郭台銘則在20~29歲（30.2%）、40~49歲（35.8%）、50~59歲（36.6%）、東部離島地區（54.8%）、認同台灣民眾黨（57.0%）、泛綠（33.0%）的支持度領先侯友宜。

《ETtoday民調雲》於3月20日至22日針對20歲以上民眾進行「2024總統人選調查」，回收有效樣本數1,255份，抽樣誤差在95%的信心水準下，為正負2.77%。

