快訊／狒狒最新行蹤！現身台66線新屋段橋下　搜捕畫面曝光

記者沈繼昌、戴上容／桃園報導

狒狒出沒桃園，經專家再次鑑定後確認物種為「東非狒狒」，這隻狒狒在平鎮出沒12天，牠僅採食蔬果、未傷害人，但圍捕未果，現在最新消息是，24日早上在台66線新屋交流道橋下及中山路口和新屋中山東路37號附近，都有發現狒狒。

▲桃園新屋最新搜捕狒狒的畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

桃園市農業局接獲民眾通報，今天上午10時30分許於新屋中山東路37號附近發現狒狒，不過相關人員到場後並未發現，目前仍持續在附近搜索。

這隻狒狒於3月10日第1次被民眾目擊，狒狒10多天於平鎮、楊梅及新屋等區域逃竄，過程中也有不少民眾目擊，但狒狒逃竄速度快，未能捕捉，農業局昨會同動物保護處，根據狒狒出沒過地點及牠的習性評估可能逃竄位置，昨利用夜間熱成像儀，於新屋、平鎮等地搜索，不過都未見狒狒現蹤。



農業局指出，昨空拍機搜捕影片中出面白點部分並非狒狒，而是一隻狗，地點也在新屋區中山東路附近。早上據傳在中華汽車新屋廠附近出現狒狒蹤跡，農業局人員趕過去搜捕，但未發現，目前仍在持續搜索中。目前啟動區里系統、並結合消防、警政監視系統，另請各區田間調查員針對農作物成熟區、全面搜捕，並與新竹縣建立通聯機制，於日間搜尋外，並依天候狀況持續啟動高解析度熱成像儀器搜尋。

▲農業局人員全面緝捕東非狒狒。（圖／里長黃志杰提供）