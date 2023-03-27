休旅車左轉撞人！網傳「桃園恐怖車禍行人遭輾斃」　警曝真相

記者楊熾興／桃園報導

有關民眾所上傳影片「桃園市八德區建國路恐佈車禍，行人遭輾斃」，經警方調查為自小客車從巷口要左轉建國路時，疑似因A柱死角擋住，沒有看見要穿越馬路的行人而從後方撞擊，導致行人右腿、雙手及頭部擦挫傷，經送醫救治後已無大礙，後續事故肇事責任調查釐清中。

▲休旅車轉彎時疑因A柱死角踫撞過街婦人。（圖／民眾提供）

▲網傳走路過街婦人遭輾斃。（圖／八德警分局提供）

桃園市政府八德分局交通分隊表示，有關民眾所上傳影片，經查本件車禍發生於本月15日07時47分許，在八德區建國路404巷口，一名杜姓男子(約48歲)駕駛自小客從404巷要左轉建國路時，疑似因A柱死角擋住，沒有看見同向要穿越馬路的行人魏女(約51歲)而從後方撞擊。

▲▼遭撞婦人倒地不起一動也不動，遭目擊民眾誤認遭輾斃。（圖／八德警分局提供）

同向魏女被休旅車撞擊後即倒地不起，超過20秒一動也不動，加上竹提容器破裂有液體流出，導致目擊民眾誤認魏婦遭輾斃，經消防救護人員趕抵後發現魏女右腿、雙手及頭部擦挫傷，經送醫救治後已無大礙。警方呼籲民眾，行駛道路時應隨時注意車前狀況，行經路口減速慢行、轉彎時，先停、看再行、移動身軀、擺頭觀察，避免類似交通事故發生。