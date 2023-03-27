　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／認了偷吃登山女神　腥夫「當證人」首度現身法院畫面曝

記者黃宥寧／台北報導

「登山女神」曾格爾爆出介入公關女強人岳啟儒婚姻，並與丈夫陳坤保泡湯，更要求170萬贊助，岳女心碎提告求償200萬。去年法院首開庭，雙方皆由律師代出庭，岳女律師指出，陳坦承與曾在三二行館有發生性行為，若曾女否認，可傳陳男作證，而曾女律師也同意。今（27日）法院再開庭，陳姓人夫戴gucci墨鏡、西裝革覆現身法院，被問到有無外遇，保持沉默不予回應。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲認了偷吃曾格爾的腥夫陳坤保（右戴墨鏡者）現身法院。（圖／記者黃宥寧攝）

外遇曝光，是因岳女透過連動丈夫手機的iPad而發現，她連夜邊哭邊截圖2人訊息多達175張，內容除了親暱話語外，曾還不斷要求丈夫幫忙募款，「據我所知我先生和不少朋友已經捐款給她，款項不是匯到她在募資平台上的集氣計畫，而是要匯到她國泰世華私人帳戶，甚至直接要求我先生給她170萬， 她就可以不用這麼累了」。

▲▼ 岳啟儒 。（圖／岳啟儒IG、曾格爾臉書）

▲「公關女強人」岳啟儒與夫昔日恩愛模樣，疑因「登山女神」曾格爾介入婚姻，已許久未曬同框照。（合成圖／岳啟儒IG、曾格爾臉書）

去年法院首開庭，岳女委任律師主張，曾於2022年8月29日主動邀約陳男到三二行館SPA按摩及發生性行為，被發現後還掩蓋事實，嚴重侵害配偶權，故求償200萬元精神慰撫金；對此，曾女委任律師則認為主張均不實。

岳女律師則說，陳姓人夫已坦承在三二行館有與曾女發生性行為，不排除傳他到庭作證。曾女律師也回，當天在三二行館，2人未發生性行為，若傳陳男可還原一切過程也同意。

豈料，24日曾女在臉書用影片澄清，她直指「很好奇這一切的發生，是不是因為報復我沒有跟他們簽約？」岳女26日也反擊說，「因為拒絕簽約而遭受報復」的說法是公然說謊，嚴正請曾格爾在開庭前不要再用不實謊言混淆視聽，同時考慮對她提出妨害名譽的民、刑事訴訟。

對此，引起外遇戰爭的人夫陳坤保，今（27日）下午也以證人身份，低調現身內湖民庭，面對媒體訪問均未回應，快速步入法院；曾女委任律師日前向法院提出書面聲請「不公開審理」，法官今當庭批准，而曾格爾父親也穿藍色西裝在「離婚女律師」李晏榕陪同下以證人身份現身法庭。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
失控教官見到家長當場下跪！　「對不起，我錯了」
快訊／馬英九抵達上海了！　國台辦派他接機
狒狒遭六福村獸醫截走！　林務局怒了
快訊／警官市民大道出車禍　撞違停身亡
東非狒狒送台北動物園「機率很高」　北市：盡可能協助
啦啦隊女神陳伊遭傳私密片外流！　正能量回應「揭和阿伯怪關係」
快訊／狒狒落網了　林務局：首站先送至北市動物園
獨／狒狒被野狗追畫面曝！　一度爬上樹躲避
獨／狒狒中槍跑到她家！俠女阿嬤忍住驚嚇　「快手關門」終結逃亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「長髮控」見妻剪短髮竟酸：又醜又胖！又曖昧酒店妹　法官准離

國3連環車禍！大貨車跟太近　追撞前方2大車釀3傷　

曾格爾爸也出庭了！喊告「我不是軟腳蝦」：不願女兒被千夫所指

曾涉囚禁豬仔！天道盟成員睡夢中被逮　搜出283包毒咖啡、FM2

台北市少年隊組長騎車撞路旁違停大貨車　送醫搶救不治

休旅車左轉撞人！網傳「桃園恐怖車禍行人遭輾斃」　警曝真相

獨／對峙東非狒狒3hrs！民眾目擊「被野狗追趕」　一度爬上樹躲避

狒狒中槍跑到她家！俠女阿嬤忍住驚嚇　「快手關門」終結逃亡

獨／狒狒落網最新去向！身中麻醉槍有傷口　六福村獸醫急接手

獨／東非狒狒抓到了！農業局「正面對峙」　擊發1槍結束逃亡之旅

趙小僑愛女典典寶寶「一放下就哭」　劉亮佐笑：她在訓練妳！

巨石強森變粉紅亞當！　女兒塗滿整顆頭...他超寵

身障女趁司機下車幫開車門　手伸駕駛座偷某物收包內

結婚前後尪態度大扭轉　買什麼都可→嫌妻麻煩

小S「超後悔這2處刺青」：很台！　想再刺「全家福」：就5個人！

林俊傑演唱會合體鄭容和！　清唱《小酒窩》..他笑：不太適合XD

李宰旭被誇身材好...耳朵紅了！　記者會大撩：來韓國聯絡我

男開趴女友突視訊查勤　他預錄3版影片哄騙成功

DIY迴轉壽司「生魚片噴飛」　彈射力太大？網笑：投石機

吳釗燮：宏索援款像賄賂　勒「743億」白紙黑字曝！

「長髮控」見妻剪短髮竟酸：又醜又胖！又曖昧酒店妹　法官准離

國3連環車禍！大貨車跟太近　追撞前方2大車釀3傷　

曾格爾爸也出庭了！喊告「我不是軟腳蝦」：不願女兒被千夫所指

曾涉囚禁豬仔！天道盟成員睡夢中被逮　搜出283包毒咖啡、FM2

台北市少年隊組長騎車撞路旁違停大貨車　送醫搶救不治

休旅車左轉撞人！網傳「桃園恐怖車禍行人遭輾斃」　警曝真相

獨／對峙東非狒狒3hrs！民眾目擊「被野狗追趕」　一度爬上樹躲避

狒狒中槍跑到她家！俠女阿嬤忍住驚嚇　「快手關門」終結逃亡

獨／狒狒落網最新去向！身中麻醉槍有傷口　六福村獸醫急接手

獨／東非狒狒抓到了！農業局「正面對峙」　擊發1槍結束逃亡之旅

瑞信風暴源頭慘了！　沙烏地國銀出手撤換主席

簡直是「異域公主」！迪麗熱巴紅色深V高訂配蝴蝶結美爆　連珍珠項鍊都戴得優雅

利率狂飆頂不住　「雙貸族」月減1624人創新高

「長髮控」見妻剪短髮竟酸：又醜又胖！又曖昧酒店妹　法官准離

陸外交部：願全部接收宏都拉斯在台留學生　成為他們溫暖新家

和2姊姊長相超不像　女測DNA意外揭發「3姊妹全不同爸」媽崩潰

彰銀看房市　被升息、平均地上權影響很大

用愛養3年短毛四目汪長出「超耀眼胸毛」　網見驚喜包讚：好帥！

比耐用！iPhone一代神機是誰　果粉讚「這2支最猛」：宇宙神

國3連環車禍！大貨車跟太近　追撞前方2大車釀3傷　

大丹犬見爸回家超興奮變跳跳狗 愛戀衝破天花板...網：養到袋鼠

社會熱門新聞

獨／抓到了！農業局「正面對峙狒狒」射中了

新北小六童住家14樓頂墜地亡！母崩潰無法言語

即／汪小菲提告駁大S討750萬生活費　判決出爐

俠女阿嬤忍住驚嚇　快手關門終結狒狒逃亡

即／狒狒逃脫記第16天！台鐵富岡基地現蹤

狒狒最新身影曝光　大搖大擺閒逛台鐵機房

21歲女衝進車行狂刷一整排　賓士G500挨撞現場曝

登山女神爆睡公關女強人尪　人夫現身法院了

即／母多日聯繫不上報警破門　淡水30歲女陳屍住處　

埔里母子雙屍　遺體腫脹已死亡多日

疑玩手機太久被念　新北小六童住處墜樓亡

怒砍131刀吊門把等死！他求救被誤為健身錯生機

20黑衣人堵高中校門　竟是悍媽撂人接女兒下課

高中生輕生案　盧秀燕批校方「過度消極」

更多熱門

相關新聞

俠女阿嬤忍住驚嚇　快手關門終結狒狒逃亡

俠女阿嬤忍住驚嚇　快手關門終結狒狒逃亡

桃園「東非狒狒大逃亡」長達16天，今(27日)農業局人員加派人手，有民眾目擊東非狒狒下午出現在富岡國中一帶，農業局獲報後立即派員前往，見到狒狒本尊立刻發射麻醉槍，狒狒遭擊中後轉逃往一旁空屋後終落網。現場有3名阿嬤直擊全程，睜大眼睛直呼「好害怕！」但仍忍住驚嚇助農業抓捕到狒狒。

獨／草叢發現狒蹤！農業局專委祭出秘密武器

獨／草叢發現狒蹤！農業局專委祭出秘密武器

快訊／赴陸「祭祖之旅」今啟程　馬英九最新談話曝光

快訊／赴陸「祭祖之旅」今啟程　馬英九最新談話曝光

獨／石頭男砸爛前擋　超瞎真相曝

獨／石頭男砸爛前擋　超瞎真相曝

快訊／台62線火燒車！火勢猛烈燒到剩骨架

快訊／台62線火燒車！火勢猛烈燒到剩骨架

關鍵字：

士林地院侵權小三介入婚姻岳啟儒曾格爾影音

讀者迴響

熱門新聞

獨／抓到了！農業局「正面對峙狒狒」射中了

許瑋甯才宣布嫁邱澤1年「家逢巨變」！

午後變天！下波「全台雷雨」　連假天氣出爐

貝克宇回台灣了！　飛美留學1年3月變帥了

老外飯店高層：台灣吃到飽刷新三觀

林郁婷拳擊世錦賽銅牌突遭撤銷！

新北小六童住家14樓頂墜地亡！母崩潰無法言語

即／汪小菲提告駁大S討750萬生活費　判決出爐

快訊／劉亞仁染毒藏50天後首現身！「淒慘臉色曝光」

6000元就是不登記！選擇郵局、ATM原因曝光

孫女偷換！觀音畫像變超人力霸王

汪以為被拋棄　聽引擎聲眼睛發亮

孫生Wendy分手4月復合？大哭認了「想定下來」

今晚雨來了！「全台中獎」時間曝　連假再變天

獨／妹子下面癢爆！　醫揪「可愛6腳蟲」無限暢飲中

更多

最夯影音

更多
趙小僑愛女典典寶寶「一放下就哭」　劉亮佐笑：她在訓練妳！

趙小僑愛女典典寶寶「一放下就哭」　劉亮佐笑：她在訓練妳！
巨石強森變粉紅亞當！　女兒塗滿整顆頭...他超寵

巨石強森變粉紅亞當！　女兒塗滿整顆頭...他超寵

身障女趁司機下車幫開車門　手伸駕駛座偷某物收包內

身障女趁司機下車幫開車門　手伸駕駛座偷某物收包內

結婚前後尪態度大扭轉　買什麼都可→嫌妻麻煩

結婚前後尪態度大扭轉　買什麼都可→嫌妻麻煩

小S「超後悔這2處刺青」：很台！　想再刺「全家福」：就5個人！

小S「超後悔這2處刺青」：很台！　想再刺「全家福」：就5個人！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面