快訊／認了偷吃登山女神　腥夫「當證人」首度現身法院畫面曝

記者黃宥寧／台北報導

「登山女神」曾格爾爆出介入公關女強人岳啟儒婚姻，並與丈夫陳坤保泡湯，更要求170萬贊助，岳女心碎提告求償200萬。去年法院首開庭，雙方皆由律師代出庭，岳女律師指出，陳坦承與曾在三二行館有發生性行為，若曾女否認，可傳陳男作證，而曾女律師也同意。今（27日）法院再開庭，陳姓人夫戴gucci墨鏡、西裝革覆現身法院，被問到有無外遇，保持沉默不予回應。

▲認了偷吃曾格爾的腥夫陳坤保（右戴墨鏡者）現身法院。（圖／記者黃宥寧攝）

外遇曝光，是因岳女透過連動丈夫手機的iPad而發現，她連夜邊哭邊截圖2人訊息多達175張，內容除了親暱話語外，曾還不斷要求丈夫幫忙募款，「據我所知我先生和不少朋友已經捐款給她，款項不是匯到她在募資平台上的集氣計畫，而是要匯到她國泰世華私人帳戶，甚至直接要求我先生給她170萬， 她就可以不用這麼累了」。

▲「公關女強人」岳啟儒與夫昔日恩愛模樣，疑因「登山女神」曾格爾介入婚姻，已許久未曬同框照。（合成圖／岳啟儒IG、曾格爾臉書）

去年法院首開庭，岳女委任律師主張，曾於2022年8月29日主動邀約陳男到三二行館SPA按摩及發生性行為，被發現後還掩蓋事實，嚴重侵害配偶權，故求償200萬元精神慰撫金；對此，曾女委任律師則認為主張均不實。

岳女律師則說，陳姓人夫已坦承在三二行館有與曾女發生性行為，不排除傳他到庭作證。曾女律師也回，當天在三二行館，2人未發生性行為，若傳陳男可還原一切過程也同意。

豈料，24日曾女在臉書用影片澄清，她直指「很好奇這一切的發生，是不是因為報復我沒有跟他們簽約？」岳女26日也反擊說，「因為拒絕簽約而遭受報復」的說法是公然說謊，嚴正請曾格爾在開庭前不要再用不實謊言混淆視聽，同時考慮對她提出妨害名譽的民、刑事訴訟。

對此，引起外遇戰爭的人夫陳坤保，今（27日）下午也以證人身份，低調現身內湖民庭，面對媒體訪問均未回應，快速步入法院；曾女委任律師日前向法院提出書面聲請「不公開審理」，法官今當庭批准，而曾格爾父親也穿藍色西裝在「離婚女律師」李晏榕陪同下以證人身份現身法庭。