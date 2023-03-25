日月潭水位狂掉！20多名外籍遊客慘遇「遊艇擱淺」受困潭中

記者高堂堯、閔文昱／南投報導

中南部目前降雨狀況仍舊不佳，據水利署中水局資料顯示，日月潭水庫水位至23日止已持續下降至741.76公尺，與最高水位線標高748.48公尺相差近7公尺。一艘載有20多名外籍遊客的遊艇24日下午就傳出擱淺意外，消防人員獲報後立即出動橡皮艇接駁救援，往返載運約10趟次才將遊客全數脫困，所幸事故沒造成人員傷亡。

消防人員表示，這起事故發生在24日下午快5點，當時一艘載有20多名外籍遊客的遊艇疑似在靠近觀賞「九蛙疊像」時，不慎於附近水域擱淺，船隻動彈不得，消防單位獲報後派遣2名消防員駕駛橡皮艇前往救援，但因擔心橡皮艇也擱淺，只能停在遊艇約2、300公尺遠的水域，最終往返載送10趟次才將全部受困人員接駁到另艘船上，無人傷亡。

▲日月潭傳出遊艇擱淺，20多名外籍遊客受困潭中。（圖／記者高堂堯翻攝）

據了解，遊艇擱淺位置並非班船固定航線，不排除是包船載客前往指定地點。日月潭國家風景區管理24日晚間表示，已通知遊艇公會轉知公會成員、遊艇業者，因水位下降應盡量航行班船航線，避免擱淺，25日也將派員到船隻位置了解現況及擱淺原因，提醒業者避開此水域。

事實上，今年冬季雨水明顯偏少，在中部的日月潭雨量測站更是創下史上最少降雨日，潭中的九蛙疊像在去（2022）年6月豐水期時第二蛙只稍微露出頭，現在水位明顯下降，不僅已經九蛙全露，周圍的湖底也露出龜裂光禿禿的泥地，日管處考慮遊客搭船前行走碼頭引橋、浮排之安全，24日宣布啟動第三階段碼頭因應措施，封閉玄光碼頭右側引橋。