旱象未解水位持續下降　日月潭拖離部分浮排、引橋

▲旱象未解、日月潭水位持續下降，日管處啟動第二階段碼頭浮排調整措施。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

近期日月潭水庫旱象未解，水位持續下降，依據水利署中區水資源局資料顯示，至3月16日止已降至742.78公尺，日月潭國家風景區管理處基於旅遊安全、遊憩需求及設施維護，今天(16日)預警性啟動第二階段應變措施，拖離朝霧碼頭右側引橋、2號浮排，以及伊達邵碼頭1號及2號浮排。

日月潭於110年遇百年大旱，曾因水位大幅下降，致各公有碼頭引橋、浮排等設施遭受嚴重損壞，並影響正常使用及營運；近期日月潭水庫水位又持續下降，為避免碼頭受損無法使用，已先於3月8日業啟動第一階段碼頭浮排拖離措施，拖離朝霧及玄光碼頭1號浮排，並通知遊艇公會調整船舶泊靠位置，並請轉知公會成員及遊艇經營業者配合相關措施。

日管處指出，於今天啟動第二階段預警性浮排拖離、銜接及維護遊客安全等措施，並通知遊艇公會及船家業者，進行拖離朝霧碼頭右側引橋、2號浮排及伊達邵碼頭1號及2號浮排作業，後續並將視實際使用情形，分別銜接至朝霧及伊達邵碼頭4號浮排後端延伸使用，以維持4大公有碼頭正常營運。

日管處表示，目前各碼頭均有派駐保全定期巡查設施狀況，並加強戒護注意遊客安全及引導工作，並於各公有碼頭引橋鋪設止滑設施及由駐點保全協助遊客行走；未來將持續視水情變化、每日水位下降、引橋傾斜程度、浮排使用情形，採取滾動式應變措施，包括調整船舶泊靠位置、浮排拖離吃水位置並調整延伸至其他浮排使用及引橋封閉等各項措施。