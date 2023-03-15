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官民植樹節合作植樹綠美化　盼齷齪坑沿線變身櫻花大道

▲南投林區管理處和水里鄉民和社區發展協會於植樹節在齷齪坑（現益則坑）植樹綠美化。（圖／南投林區管理處提供，下同）

▲南投林區管理處和水里鄉民和社區發展協會於植樹節在齷齪坑（現益則坑）植樹綠美化。（圖／南投林區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

水里鄉戲水秘境益則坑旁道路即將可通行至日月潭慈恩塔，加上南投林區管理處考量生態友善措施而辦理整治工程，當地民和村民主動發起在沿線進行綠美化，與林管處合作於植樹節當天一同栽植山櫻花、霧社櫻等樹種，期待未來變身櫻花大道。

南投林管處表示，益則坑舊名齷齪坑，有鑑於益則坑溪舊有固床工年久失修且影響魚類洄游，於111年進行整治工程，整體生態環境大為改善；加上益則坑沿線道路即將通行到慈恩塔，未來將帶入更多遊客，當地居民主動和林管處聯繫，希望能在植樹節這一天號召村民一起來植樹美化環境。

▲南投林區管理處和水里鄉民和社區發展協會於植樹節在齷齪坑（現益則坑）植樹綠美化。（圖／南投林區管理處提供）

南投林管處當天提供山櫻花、霧社櫻、山芙蓉、水柳、金毛杜鵑、榔榆等樹苗共計5百多株，結合民和村民和志工約50人前往益則坑種植，希望未來成為新興網紅拍照景點；民和村老人會會長蔡仁財表示，透過社區髒亂點整治以及綠美化，盼改變外界對齷齪坑髒亂、落後的刻版印象，而益則坑位於日月潭正南方，可由慈恩塔散步至此欣賞櫻花、吸收芬多精，穿越國有林後可直達益則坑溪，聽潺潺流水聲和蟲鳴鳥叫聲並沿途賞景。

▲南投林區管理處和水里鄉民和社區發展協會於植樹節在齷齪坑（現益則坑）植樹綠美化。（圖／南投林區管理處提供）

南投林區管理處長李政賢表示，這次植樹活動是在地參與的絕佳案例，更可打造粉彩櫻花大道、延伸日月潭森活圈；後續可再輔導提報社區林業計畫、淨溪護魚行動等，共同維護山林環境，也為氣候變遷與極端氣候盡一點心力。

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