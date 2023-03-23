「馬英九私人行祭祖有什麼錯？」　李貴敏：清明祭祖早已刻入DNA

▲李貴敏。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對前總統馬英九27日將赴中國大陸祭祖引發綠營砲轟，國民黨立委李貴敏今（23日）表示，清明祭祖是中華民族淵源流長的文化傳統，「早已刻入我們的DNA中」，所以就馬私人行程角度來講，去祭祖有什麼錯？李貴敏也說，「我還蠻羨慕馬總統的」，至少馬還知道自己的祖墳在哪裡，哪像她爸爸在求學期間就和同學在課堂上被老師倉皇帶走，隻身逃來台灣，再沒機會見奶奶或親人最後一面。

馬英九3月27日至4月7日到中國大陸祭祖行程，馬英九基金會執行長蕭旭岑20日指出，此行預計訪問南京、武漢、長沙、重慶、上海等城市；此外馬英九也將帶領馬英九基金會「大九學堂」青年學子，參訪辛亥革命、抗日戰爭等重要歷史遺跡，並訪問湖北武漢大學、湖南大學及上海復旦大學，與中國大陸學生進行交流。

針對馬英九將「登陸」祭祖，引發綠營連番砲轟，李貴敏23日表示，慎終追遠、清明祭祖，是中華民族淵源流長的文化傳統，「早已刻入我們的DNA中」，所以就馬私人行程角度來講，他去祭祖有什麼錯？現在兩岸既然沒有開戰，也沒有立即發生戰事風險，因此無論祭祖掃墓或兩岸良性互動原本就該照常推動，實在沒有必要酸言酸語或政治操作的必要性，更不用刻意在雞蛋挑骨頭，或更拿人家家務事說三道四。

「其實，我還蠻羨慕馬總統的，至少他還知道自己的祖墳在哪裡。」李貴敏表示，哪像她爸爸在求學期間，就和同學在課堂上被老師倉皇帶走，沒來得及收拾行李或告別父母，就隻身逃來台灣，之後兩岸隔離數十年，他再沒有機會見奶奶或親人最後一面。

李貴敏說，至於綠營連番批評，應該是「吃不到葡萄說葡萄酸」，不願意讓馬英九得分，也不願意面對自己做不到，別人則做的到的現實。駐日代表謝長廷也曾赴陸祭祖，監察院長陳菊也訪問大陸兩次，真不要凡事政治化，聽到對岸就出現膝關節反應，或上演又一場「綠能，你不能」的政治鬧劇。

李貴敏表示，兩岸和平交流是台灣主流民意，超過八成的人希望兩岸維持良性互動，避免兵戎相見，民進黨政府應該主動回應主流民意，不要再給人民找麻煩；維持兩岸交流才能真正止戰、避戰，減少彼此誤解、誤判。