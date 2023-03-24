提強化打火兄弟救災安全　南消五大推動全面耗氣量測試

▲台南市消防局第五大隊，推動推動全面耗氣量測試電子管制系統，讓執行搶救工作時，能確實掌握自身背負空氣瓶之空氣消耗速率，提升救災人員安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

台南市消防局第五大隊，為使所屬消防人員了解執行火災搶救工作時，能確實掌握自身背負空氣瓶之空氣消耗速率，特別規劃各分隊在平日訓練時，將空氣消耗速率測試納入訓練範疇，並每半年測試１次。

五大隊指出，在救災氣瓶容量固定的前提下，能夠使用的時間會因個人的呼吸速率而受到影響，因此讓消防人員了解個人的空氣消耗速率是非常重要的，並藉以做為進入火場搶救時，執行任務時間的基準，以確保火場中消防人員安全。

消防人員於著空氣呼吸器（SCBA）進行搶救工作時，個人的呼吸量速率將影響到火場救援任務的行動時間，以及個人救災安全管控。第五大隊亦訂定統一8項測試項目，以利各分隊之客觀分析比較，藉此瞭解所屬人員個人的空氣消耗速率差異，相關數據可作為提升救災安全，及平時訓練時強化工作效率之標準。

台南市消防局2023年度亦研發了救災人員電子安全管制系統，每人測試後所得的耗氣量速率將輸入該系統之個人Beacon中，當救災人員於災害現場報到後，該人員之耗氣量速率數據將可直接帶入管制系統中，作為火災現場電子管制之入室氣量管制參考，並追蹤救災人員入室時間，將可有效提升救災人員安全。

消防局李明峯局長表示，救災時救災人員能掌握自身呼吸量，及平日的體技能訓練，並搭配適當的戰術運用，能大幅提升消防人員的救災安全及降低傷害，不僅能幫助達成安全救災任務，亦能維護市民安全。

市長黃偉哲表示，消防人員於各項搶救災害中，扮演著重要的角色，加上建築日益新增，災害類型以不同往日，透過平時的空氣消耗測試使消防人員對於自身安全、相關搶救效能及相關搶救安全都有相當大的提升，未來消防局在保障人員救災安全的前提下，將持續精進救援能力，以確保市民生命、身體、財產安全。