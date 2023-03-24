清明前公墓雜草火警頻傳　南消玉井分隊強化搶救作為

▲近來適逢清明期間，雜草、廢棄物及公墓火警不斷，玉井分隊發揮巧思因地制宜，善用「農家灌溉儲水槽」，配合空拍機立體救災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近來適逢清明期間，雜草、廢棄物及公墓火警不斷，山林地區許多火警地點不但偏遠，消防車更難以到達，同時搶救水源不易尋用，消防員滅火困難重重，玉井分隊發揮巧思因地制宜，善用「農家灌溉儲水槽」，配合空拍機立體救災，研判火勢延燒方向及路徑，事先開闢防火線，以避免火勢繼續擴大。

消防局第二大隊為因應水源貧脊困境，由玉井分隊實地測試前述農水槽，評估可運用於消防水源使用，如遇水源不足地區將先徵用農水槽，輔以移動式幫浦或小型水箱取水，以利進行災害搶救。亦運用空拍機以科技方式進行火場勘查或宣導，以提高搶救效益。

另於3月份在玉井區層林公墓偕同區公所、望明李里長及層林嚴里長，與地主簽訂農家灌溉儲水槽徵用書，積極宣導市民防範火災及協助撲滅餘燼，以期能有效減少墓地雜草火災的發生頻率。此外，為了強化清明期間火災預防及搶救的能力，消防局第二大隊規劃許多防火防災宣導及搶救作為，包含無人機宣導、媒體宣導、戶外公墓警戒等項目。

消防局局長李明峯表示，台南市全區業公告禁止田野引火燃燒之易致火災行為，掃墓時切勿燃燒雜草、亂扔菸蒂，若引起火災可依消防法第14條及第41條，處3000元以下罰鍰，如造成空氣污染者，亦將涉違空氣污染防制法受罰，另強調縱火者若因放火焚燒雜草而導致發生公共危險者，更有可能觸犯刑法放（失）火罪而面臨刑事責任。

第二大隊大隊長王騰毅呼籲，近日轄內官田及玉井分隊對於隨意焚燒雜草或廢棄物的行為人已合計開立3件舉發單，民眾敬祖掃墓應盡量減少使用火源，配合區公所將紙錢集中焚燒，減少火源落地機會，避免飛灰餘燼引燃雜草，造成山林火災，另也應注意人離火熄，離開時確實用水澆滅金紙餘燼。請民眾防火牢記「4不2記得」：「不」任意燒雜草、「不」隨意丟煙蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」放爆竹煙火、「記得」撲滅餘燼、「記得」隨手收拾垃圾，就能有效降低該類火災。