竹市婦女館4／1起增設平日夜間及假日臨托服務

▲平日夜間及假日臨托服務4月1日起開始辦理。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為提供友善婚育生養環境，高虹安市長宣布自4月1日起竹市婦女館的東區定點臨托，增設平日夜間(週二到週五，每天晚上到八點)及假日白天(周六及周日上午九點到下午五點)臨托服務，讓家中育有6個月至6歲幼童的家長依需求預約使用，享受安心托兒服務，歡迎有需求且符合資格之市民多加利用。

市長高虹安表示，為鼓勵生育及創造友善生養環境，上任後立即推動0-6歲兒童的照顧服務，以減輕家長的負擔。她說，4月是屬於兒童的月份，市府除辦理兒童藝術節外，也要讓家長有喘息的時間，以儲備活力繼續照顧家中小寶貝。因此，從4月1日起位於婦女館的東區定點臨托，增加週二至週五平日夜間至晚上8點，以及新增例假日服務時間至下午5點，有需求的家長可以預約使用，把小寶貝交給新竹市政府照顧，讓市府做爸媽的神隊友！

社會處李季縈處長表示，育齡階段是每位家長最辛苦的時候，同時面臨工作壓力與幼兒照顧問題，時常覺得分身乏術，尤其學齡前的孩子需要高度關照階段，若有事需臨時送托，往往一時之間也找不到合適的人可以照顧，而定點臨時托育服務即是家長最棒的神隊友，讓家中育有6個月至6歲幼童的家長依需求預約使用。

此外，為照顧弱勢族群，社會處針對本市列冊低收入戶或中低收入戶之父母或監護人，或因懷孕、生育而遭遇困境之少年，提供定點臨托每小時補助100元，每年最高補助240小時，歡迎有符合資格且有需求的民眾可申請使用，以減輕家中經濟負擔及托育負荷。

社會處補充，平日夜間及假日臨托服務4月1日起開始辦理，地點為新竹市婦女館，時段分別是週二至週五下午5時至晚間8時，以及週六、日上午9時至下午5時，每小時收費200元。臨托服務每次至少2小時，每時段最多收托4名兒童，有臨時托育需求的家長，可在托育日前3個工作日透過電話向承辦單位社團法人新竹市嬰幼兒保育學會預約，電話：03-5253282，或電洽社會處婦女兒童少年福利科03-5352106。