　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

竹市4月婦女館增設夜間及假日臨托　提供安心托兒服務

▲新竹市臨托服務，4月起婦女館增設夜間及假日臨托服務。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市臨托服務，4月起婦女館增設夜間及假日臨托服務。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為提供友善婚育生養環境，新竹市政府自108年開辦定點臨托服務，在婦女館及南勢社會福利館兩處定點臨托。新竹市長高虹安宣布，今年4月將在婦女館增設夜間及假日臨托服務，讓家中育有6個月至6歲幼童的家長依需求預約使用，享受安心托兒服務，歡迎有需求且符合資格之市民多加利用。

高虹安表示，為鼓勵生育及創造友善生養環境，上任後積極推動0-6歲兒童的照顧服務提升工作，以減輕家長的負擔。目前本市提供定點臨托是平日，周一至周五的白天時段，為了擴大提供育齡階段父母達到減壓的照顧服務，預計4月在婦女館開辦平日最晚可至8點以及例假日的臨托服務，透過延長服務時間的方式，以滿足父母的托育需求，提供安心、安養的幸福城市。

社會處處長李季縈表示，在養育孩子過程中，照顧者常面臨工作、侍親及育兒等蠟燭多頭燒的狀況，有時侯剛好需要處理事情時，還得擔心孩子能請誰協助照顧，而定點臨時托育服務即是提供照顧者的好幫手，也提供家長暫時喘息服務，因此除了原有的居家保母及托嬰中心可提供臨托服務外，市府在婦女館及南勢社會福利館各設置定點臨托，讓家長在需要喘息時有安心的托付地點，並依需求預約，享受安心托兒服務。

使用定點臨托的新住民藤原小姐表示，婚後從日本帶著幼兒與先生回台灣定居，為了能更快融入台灣的生活，特地去學習中文，當初為了上課找不到臨時送托幼兒的地方傷透腦筋，剛好看到市府有提供定點臨托之服務，特地透過友人詢問是否可送托，很快的解決了燃眉之急，雖然語言無法溝通，但透過比手畫腳及托育人員的悉心照顧，也讓幼兒與托育人員建立了良好的依附關係。

社會處說明，目前定點臨托的托育時間為每週一至週五上午9時至下午5時每次至少2小時，每小時收費200元，每時段最多收托4名兒童，有臨時托育需求的家長，歡迎在托育日前3個工作日電話預約，東區定點臨托(婦女館-衛生社福大樓8樓)承辦單位為社團法人新竹市嬰幼兒保育學會，電話：03-5253282，北區定點臨托(南勢社會福利館3樓)承辦單位為社團法人台灣幼兒早期教育協會，電話：03-5232033，或電洽社會處婦女兒童少年福利科03-5352106。

ET快訊
160萬勞工領錢了！　明入帳「每人平均1.8萬」
獨／無照酒駕撞死人仍判7年半　爆乳妹素顏聽判...只說3字
快訊／縣道突爆炸！　整條路被炸開
劉至翰消失2年改行！　日營業額破百萬
機師飛一半「死在駕駛艙」　機長降落才知伴屍
136元買「隱藏服務」！　他下飛機第1個拿行李
王建民捲辣女醫婚外情　關鍵證據曝光！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

行銷南迴觀光及農特產　「大武之心南迴驛」228農遊慶

台東首推青年暑期職場體驗　饒慶鈴：帶動未來夢想力共創三贏

男寒風中工地跌倒受傷枯等6小時　桃園警手機定位...終尋獲

高雄又有2里要補選！高票當選不幹了、就職不到1個月病逝

竹市4月婦女館增設夜間及假日臨托　提供安心托兒服務

屏東南州2婦人家中困苦　東港警出手轉介慈善團體相助

市民等嘸9026　與民眾一起搭公車...謝國樑要求公路總局開罰

基隆人嘆「上不了車回家好難」　謝國樑傍晚親赴南港搭客運9026

行動落實陽光法案政策　空勤總隊公職財產申報實審抽籤

慈濟應土國強震中部聯合祈福募款　許淑華率先捐款籲送愛

回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

日本妞鹽水蜂炮初體驗　原地遭炸狂尖叫：牙敗！

講中文要「手巾」美國爸聽嘸　萌娃耐心比手畫腳媽笑翻XD

95歲拾荒嬤物品掉落卡鐵軌　4女冒險救人！網讚最美風景

眾人貼紋身貼紙整酒醉友　她醒來傻眼：這X小啦？

瑤瑤「帶前男友回家過夜」！　被問復合...她坦言：順其自然

二度酒駕女連撞野馬賓利　曝連喝12小時還找友頂罪

行銷南迴觀光及農特產　「大武之心南迴驛」228農遊慶

台東首推青年暑期職場體驗　饒慶鈴：帶動未來夢想力共創三贏

男寒風中工地跌倒受傷枯等6小時　桃園警手機定位...終尋獲

高雄又有2里要補選！高票當選不幹了、就職不到1個月病逝

竹市4月婦女館增設夜間及假日臨托　提供安心托兒服務

屏東南州2婦人家中困苦　東港警出手轉介慈善團體相助

市民等嘸9026　與民眾一起搭公車...謝國樑要求公路總局開罰

基隆人嘆「上不了車回家好難」　謝國樑傍晚親赴南港搭客運9026

行動落實陽光法案政策　空勤總隊公職財產申報實審抽籤

慈濟應土國強震中部聯合祈福募款　許淑華率先捐款籲送愛

快訊／上周才通過擴大排黑　黃承國時隔79天今銷假

格斯在台打造首座GWh國際規格電芯廠　預計今年第二季落成

快訊／西濱公路苗栗竹南段小貨車起火　滿載回收家具燒光了

獨／無照酒駕撞死人仍判7年半　爆乳妹素顏視訊聽判...只說3字

餐廳打工收到「30萬小費」　女大生當場哭了！神秘男客身分曝光

謝龍介曝陳宗彥案「豆哥」站台原因　大批綠營「拗過頭了」

星宇一堆人愛搭「為何這麼夯？」　鄉民揭3關鍵：能不潮嗎

索拉卡極限「1滴血」救Karsa、菲艾關鍵抓人再奪MVP...LPL前段戰績超拉鋸

華航奪「2023年永續年鑑」榜首！台灣唯一六度入榜運輸業

行銷南迴觀光及農特產　「大武之心南迴驛」228農遊慶

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

地方熱門新聞

疫情蔓延下　美女醫師跟著老子斷捨離

基隆人嘆「回家好難」　謝國樑將赴南港搭9026

就職不到1個月病逝！高雄又有里長要補選

郡大林道3／20起全線封閉3個月進行施工改善

慈濟應土國強震中部聯合祈福募款

台灣大道文心路口開罰500件違規　

黃偉哲表揚鳳凰獎楷模、志工菁英8人

市民等嘸9026　謝國樑與民眾搭公車

新北賞櫻秘徑三芝青山路　漫遊嫣紅奼紫花海

台南建商蓋房施作水溝遭阻發生激烈衝突

男抽毒菸警盤檢起出金馬彩虹k菸135支

嘉義縣交通違規檢舉項目　「未依規定使用方向燈」第一

7布袋在動！比丘尼放生蛇嗆：加持過

「2023打開新竹」籌備會　協力推動城市行銷

更多熱門

相關新聞

竹市手搖自行車訓練課程16日登場

竹市手搖自行車訓練課程16日登場

為提升身障朋友們身心健康發展，新竹市政府推動手搖車服務已邁入第6年，迄今服務逾6,200人次，為身障朋友們打造一個無障礙、健康、樂活的城市。市府表示，今(112)年持續攜手社團法人生命勵樂活輔健會，辦理「身心障礙者手搖自行車培力服務」，其中訓練課程預計將於2月16日及2月28日登場，鼓勵本市身心障礙者及行動不便長者參加，一同享受騎乘樂趣。

竹市265名獨居長輩幸福過年

竹市265名獨居長輩幸福過年

新竹市2023元旦升旗X早安市集

新竹市2023元旦升旗X早安市集

竹市感恩晚會經典金曲陣容登場

竹市感恩晚會經典金曲陣容登場

新竹市「圓夢行動」　完成666個弱勢童心願

新竹市「圓夢行動」　完成666個弱勢童心願

關鍵字：

新竹市社會處

讀者迴響

熱門新聞

快訊／上班上課注意！　大雨來了

豬肉「1部位少吃」！肉販曝「有肉瘤」：業內才知

全球最大規模「周休3日」試驗　結果出爐了

看護替爸爸口交　「忍2分就好這樣比較安分」

比星宇狂！興櫃股票清淨海漲逾8成　連2日熔斷

快訊／郭雪芙罕見動怒發聲！親解和王子真實關係

王子秘戀郭雪芙1年半切了！「2原因協議分手」

與人妻出遊、傳訊　法院判王建民免賠原因曝光

桃園阿北踢走擋路三角錐　下秒慘了

林襄泡日本裸湯「大尺度露出照全看光」！

看似溫柔其實很難征服的3大星座

王建民衰捲桃花劫！　台南名醫控「介入婚姻」提告求償千萬

抱寶寶累到睡著！她一睜眼…「沒了呼吸心跳」當場崩潰

賴賴織織證實分手！交往16年「回到朋友關係」

全聯1夯品588元「降到199元」！人妻狂搬9箱

更多

最夯影音

更多
回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑

回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑
金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

日本妞鹽水蜂炮初體驗　原地遭炸狂尖叫：牙敗！

日本妞鹽水蜂炮初體驗　原地遭炸狂尖叫：牙敗！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面