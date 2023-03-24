選過議員+立委+縣長+副總統！　徐欣瑩宣布復出角逐新竹縣立委



▲徐欣瑩宣布參選新竹縣立委。（圖／翻攝徐欣瑩臉書，下同）



記者陳凱力／新竹報導

前新竹縣立委徐欣瑩哪裡跌倒哪裡站起來，今(24)日於臉書宣布參選2024新竹縣立委選舉，她說有信心成為讓大家可依靠信賴的立委，也想為家鄉帶來更多積極的變化，消息公布後，徐的支持者也紛紛留言加油。

徐欣瑩於臉書表示，感謝鄉親好友在過去這段時間的鼓勵與關心，新竹，是台灣最純樸最溫暖的城市，也是最科技最國際的地方，過去從議員到立委，一步一腳印為新竹爭取各項建設資源、為鄉親發聲，光選民服務就達數萬件。這些累積經驗也讓她更深入暸解地方需求以及民眾期待。

徐欣瑩說，自己有信心成為讓大家可依靠信賴的立委，更想為家鄉—新竹帶來積極變化，而支持者的期待及勸進，更是她下決心的重要關鍵。

徐欣瑩在新竹縣選舉經驗豐富，2005年第一次參選新竹縣議員就以第二高票當選，2008年爭取立委選舉雖失利，但在2009年再次以第一高票連任新竹縣議員，2012年再次叩關立委，以全國第一高票當選，2016年與親民黨總統參選人宋楚瑜搭檔競選總統失利，2018年受柯文哲力挺參選新竹縣長仍失利，2020年立委選舉中，因政黨票未達門檻而告別國會。

▲徐欣瑩聲明。