電動車火警搶救有難度　南消六大隊辦理電動巴士事故搶救安全講習

▲消防局第六大隊於21日特邀府城汽車客運公司前來消防局永華訓練中心，進行電動巴士介紹及破壞搶救、千斤頂支撐等緊急應變處置等教育訓練，提升火災搶救效率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近年來環保意識抬頭，台南市政府為打造低碳城市，逐步將全市公車電動化，由於電動巴士多以鋰電池為供電系統，其結構、風險、配電與一般巴士截然不同，一旦發生車禍事故時，會產生有毒氣體、熱失控及極易復燃等，這些風險對消防人員救災產生全新挑戰。

為提升消防人員對電動巴士事故迅速正確搶救能力，確保消防人員搶救過程安全，除參考內政部消防署已訂有「搶救電動車與儲能系統安全指導原則」外，消防局第六大隊於21日特邀府城汽車客運公司前來消防局永華訓練中心，進行電動巴士介紹（包括車體構造、高壓電主要組件配置、關閉高壓電系統程序及危害辨識等）及破壞搶救、千斤頂支撐等緊急應變處置等教育訓練，訂有完善搶救作業流程SOP，並持續精進及滾動式檢討搶救作為，以維護消防人員執行救災勤務安全，提升火災搶救效率。

第六大隊大隊長邱淵明表示，電動車的事故處理除大量灌水搶救外，亦可利用滅火毯搭配二氧化碳滅火藥劑進行滅火動作，此次邀請府城汽車客運公司進行電動巴士的介紹及滅火搶救應注意事項，使消防人員於面臨災害現場時，處變不驚，發揮一己所學，展現嫻熟的救災技巧，安全且有效率地完成人命救援任務，使得民眾生命、財產更加有保障。

消防局局長李明峯表示，電動車是未來車輛發展趨勢，每種品牌車輛所使用電池容量及安裝位置均不盡相同，在搶救危險性上亦高於一般車種，透過本次的訓練使消防人員對於新能源車輛的構造、相關搶救效能及相關搶救安全都有相當大的提升，未來消防局在保障消防人員救災安全的前提下，將持續精進救援能力，以確保市民生命、身體、財產安全。