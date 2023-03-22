消防局長只攀高層不顧打火兄弟死活！？　台南藍軍：違反健康工作權

▲台南市議會臨時會中，市議會國民黨團怒嗆消防局長李明峯，在任12年只會跟市長、民代高層攀關係，卻漠視基層消防兄弟的權益。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警消基層的健康權和工作權有受到充分保障嗎？市議會臨時會22日進行專案報告探討警消工作權有無違憲，國民黨團怒嗆消防局長李明峯，在任12年只會跟市長、民代高層攀關係，基層兄弟1個月加班超過135小時，超時又不能申請加班費，李明峯完全漠視。

國民黨團指出，打火兄弟跟國民黨團陳情，負責打火的他們，卻因健康權和工作權長期不受尊重，而滿腹怒火。

國民黨團也關切，日前舉槍自殺員警的家庭狀況，希望警局能檢討把關精神狀況不佳員警領槍的流程，並照顧這位年輕員警年幼的孩子和家人，也主動加強基層精神心理諮商，以防憾事再度發生。

書記長蔡育輝指出，消防局長李明峰從賴清德市長團隊至今，應該深切了解司法院2019年的釋字785精神，好好照顧部屬全力為屬下爭福利，但實際上，基層消防兄弟給的評價卻非常差，基層認為消防局長不管基層死活，只顧跟市長民代攀關係，基層怨聲載道。

蔡育輝說，打火兄弟跟黨團陳情，他們1天24小時當班，只給21小時的上班時數，1個月加班超過135個小時，超時卻不給加班費，這樣的勤班，完全違反釋憲的健康權和工作權，比不上警察局，李明峯在局長這位子這麼久，卻遲遲提不出解決方案，叫年輕兄弟們如何娶妻生子，如何照顧家中長輩，根本完全跟社會脫節。

林美燕說，消防局長12年救災是個人成績，還是基層隊員警義消的成績？還是自己的功勞？有常常到基層分隊互動，只有活動才去，平時不關心第一線基層隊員，李局長是打火兄弟的兄弟嗎？不能推託幅員廣，完全沒有一套辦法，黃偉哲市長都同意1400人的預算員額，至今消防人員只有1172人，缺2百多人為何不補足，專案報告只給3張簡單的說明，消防局長真是越做越倒退。

尤榮智說，打火兄弟工作非常辛苦，應補足基層加班補助，人力不足預算員額180人也應儘速補足。蔡宗豪肯定警察偵破88槍擊案，他的選區戶籍設置人口數少，員警配置人數跟人口數成正比，但此區剛好是遊客最多的區域，有很多的國定古蹟和娛樂場所，二分局必須面對非常多的外來人口，希望4月份能修編增加警力。

王家貞說，台南市發生婦幼隊員警自殺憾事，讓各界再度正是員警工作的壓力，市民每年有兩次免費心理諮商，員警勤務繁重，請警察局長期聘請心理諮商師主動關心。李中岑表示，剛剛參加公祭，一名36歲婦幼隊員警因身體因素舉槍自殺，大家都相當難過，局長因專案報告無法參加，這名員警孩子才2歲，希望更多資源能關照基層員警健康或精神狀況，為何他有機會領槍，應提前預防，以免憾事再度發生。

蔡淑惠說，很多外縣市警消，都希望回到台南都希望錢多事少離家近，基層警消在家旁妻兒時間非常少，對基層同仁應給予更多的家庭溫暖，年底面臨考績壓力非常大，希望從制度面思考給予改善。

台南市警察局長廖宗山答說，今天剛好必須出席議會專案報告，有指派副局長代表出席員警公祭，這名員警2年前就發生過狀況，因家人和員警同事協助走過當時狀況，遺憾又再度出狀況，會檢討領槍流程，也會持續關心員警家人。