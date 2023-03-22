　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南消四大聯手新市區公所　聯合宣導清明防火防災

▲台南市消防局第四大隊與轄區新市區公所合作，除事由區公所進行清除雜草外，亦在各公墓設置水桶與水袋，並派人加強宣導清明掃墓防火防災宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第四大隊與轄區新市區公所合作，除事由區公所進行清除雜草外，亦在各公墓設置水桶與水袋，並派人加強宣導清明掃墓防火防災宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

清明節掃墓期間每每易引燃山林大火，台南市消防局第四大隊與轄區新市區公所合作，除事由區公所進行清除雜草外，亦在各公墓設置水桶與水袋，並派人加強宣導清明掃墓牢記「4不2記得」，包含不亂燒雜草、不亂丟菸蒂、不讓冥紙飛揚、不燃放爆竹，記得滅餘燼、收垃圾。

▲台南市消防局第四大隊與轄區新市區公所合作，除事由區公所進行清除雜草外，亦在各公墓設置水桶與水袋，並派人加強宣導清明掃墓防火防災宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南消四大隊統計3月6日至21日包括公墓、雜草、廢棄物及田野火災57件，令消防人員疲於奔命，也增加空污社會成本。為了強化清明期間火災預防及搶救的能力，消防局第四大隊規劃許多防火防災宣導及搶救作為，包含無人機宣導、媒體宣導、戶外公墓警戒等項目，值得一提的是，四大隊這次利用無人機巡邏公墓監控，可以及早發現火災，快速撲滅火災，避免延燒擴大；並錄製清明防火宣導廣播，利用無人機掛載擴音喇叭於公墓周遭進行防火宣導。

四大隊與轄區各區公所加強轄區內公墓除草及環境整理工作，各納骨塔（堂）落實全面推動「塔內不持香」、「香枝、金紙減量」、「紙錢集中燒」及「以功代金」等環保政策，提醒市民紙錢送交運鈔車前務必移除香腳、酒瓶及打火機等物品，避免不慎引燃發生公安意外。

▲台南市消防局第四大隊與轄區新市區公所合作，除事由區公所進行清除雜草外，亦在各公墓設置水桶與水袋，並派人加強宣導清明掃墓防火防災宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局第四大隊長蔡國保表示，利用無人機在空中無障礙的優勢，利用無人機與手機藍芽連線，使影像同步輸出，透過手機觀看田野或墓地是否有疑似燃燒情形，使消防及義消人員能及時發現並滅火；抑或可以依據空拍結果，研判火勢延燒方向及路徑，事先開闢防火線，以避免火勢繼續擴大。

消防局局長李明峯呼籲，民眾敬祖掃墓應盡量減少使用火源，配合區公所將紙錢集中焚燒，減少火源落地機會，避免飛灰餘燼引燃雜草，造成山林火災，另也應注意人離火熄，離開時確實用水澆滅金紙餘燼。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
艾成親弟死前41分鐘「王瞳PO文提到他」！她最新貼文曝：艾翔
艾成40歲胞弟「心肌梗塞」逝世　19天前才上胡瓜節目
艾成艾翔「都40歲猝逝」！　父母半年痛失2子崩潰
「想不到才拿2分...」美國教頭致敬日本
快訊／艾成親弟弟猝逝！　不到1月前剛來台悼念
快訊／WBC公布全明星陣容！　台灣唯一入選是他
大谷封神！　全場卻點名1人「神劇本大師」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東縣各界今慶祝青年節活動　表揚66優秀青年

南投65%被劃入國土保育區　縣府續辦說明會收集民意

男精神不濟男徘徊街頭　屏東里港暖警送他平安返家

清明祭祠紙錢集中燒！花蓮「運鈔車」已凈車　可預約全年無休

台南柳營區工廠火警　員工展現訓練成果迅速撲滅火勢

南消四大聯手新市區公所　聯合宣導清明防火防災

義警+民防+山地義警團夥伴　屏東恆春警分局熱血招募

推動城鄉創生　台南市勞工局辦理「翻轉在地創永續」研討會

雲嘉南企業瞄準中高齡人才　50職缺可「先訓後僱」！

台南觀光躍登美國旅遊頻道　艾美獎得獎主持人力推台南文創遊程

燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

曹佑寧大方放閃：正常談戀愛　尹馨「你們臉型很搭配」他害羞了

日本冠軍戰投手今永昇太先發 大谷擬後援｜20230321 ET午間新聞

小奶貓追主人遇轉角「完美甩尾」　換檔神加速！網笑：賽車手轉世

BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

台東縣各界今慶祝青年節活動　表揚66優秀青年

南投65%被劃入國土保育區　縣府續辦說明會收集民意

男精神不濟男徘徊街頭　屏東里港暖警送他平安返家

清明祭祠紙錢集中燒！花蓮「運鈔車」已凈車　可預約全年無休

台南柳營區工廠火警　員工展現訓練成果迅速撲滅火勢

南消四大聯手新市區公所　聯合宣導清明防火防災

義警+民防+山地義警團夥伴　屏東恆春警分局熱血招募

推動城鄉創生　台南市勞工局辦理「翻轉在地創永續」研討會

雲嘉南企業瞄準中高齡人才　50職缺可「先訓後僱」！

台南觀光躍登美國旅遊頻道　艾美獎得獎主持人力推台南文創遊程

艾成親弟死前41分鐘「王瞳PO文提到他」！她最新貼文曝：艾翔太可愛

台東縣各界今慶祝青年節活動　表揚66優秀青年

故宮圖檔外流是行政疏失！院長蕭宗煌：可能比駭客入侵更嚴重

雙倍芋泥尬烤布蕾、香草冰淇淋！　最新濃郁系「芋頭手搖杯」來了

普發現金登記沒？星級飯店「買1送1」6000元　免費早餐吃到飽

不滿82歲未婚夫求歡！　美46歲女打死男方後伴屍2月

日本隊飆80K史上第一　大谷翔平擁3紀錄包括敲最「暴力」一球

經典賽》滑切球氣走神鱒　大谷超越吾郎改寫棒球大聯盟劇本

艾成40歲胞弟「心肌梗塞」逝世！　19天前才和家人上胡瓜節目

普發6000元這樣用超划算！星級飯店「住1晚送1晚」　免費早餐吃到爽

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

地方熱門新聞

中興大學宿舍不供洗澡　小學馬桶臭了再沖

「2023桃園彩色海芋季」4/1-4/16展開 　綺芋為主題

19年水箱車輾斃消防員　水產董座捐贈一台新的

獨／兩女攀馬崙山12小時　體力不支求援

台南中正路改「湯德章大道」網不買單

台南柳營區工廠火警員工迅速滅火

八軍團官兵見義勇為

南消四大聯手新市區公所防火防災

雲嘉南企業瞄準中高齡人才

鐵打貴婦與多名警員現身鄉村小社區　原來是因為這件事

台南觀光躍登美國旅遊頻道

美福大火免罰　藍綠議員互批

《山椒魚來了》！　

台南市勞工局辦理「翻轉在地創永續」研討會

更多熱門

相關新聞

南消六大隊辦理電動巴士事故搶救安全講習

南消六大隊辦理電動巴士事故搶救安全講習

近年來環保意識抬頭，台南市政府為打造低碳城市，逐步將全市公車電動化，由於電動巴士多以鋰電池為供電系統，其結構、風險、配電與一般巴士截然不同，一旦發生車禍事故時，會產生有毒氣體、熱失控及極易復燃等，這些風險對消防人員救災產生全新挑戰。

南消五大、七大隊主動出擊清明防火

南消五大、七大隊主動出擊清明防火

中橫關原段清明調整通行！7至17單線雙向

中橫關原段清明調整通行！7至17單線雙向

南消二大隊與老人養護中心聯合演訓

南消二大隊與老人養護中心聯合演訓

清明掃墓9大禁忌一次看　1舉動易卡到陰

清明掃墓9大禁忌一次看　1舉動易卡到陰

關鍵字：

南消新市區公所宣導清明防火

讀者迴響

熱門新聞

大谷二刀流關門！日本擊敗衛冕軍美國

大小姐22歲童星爆包養！「親親乾爹」對話超鹹濕

雨擴全台！　這2天「下更大」

爸在女兒婚禮宣布驚喜　公開妻子偷情片

快訊／艾成親弟弟猝逝！

大谷翔平賽後受訪　提及台灣

6000元「開放登記」首日！　全程跑完最快1分鐘

「混血女星」吳兆絃爆包養！　鹹濕對話曝光

吳兆絃爆包養又「激戰知名網紅」！夜店喇舌搞一夜情

愛愛ing「狂噴屁聲」網尬爆求救！她教2招：怕吵乾脆別做

明變天！　春雷將響「全台有雨」到下周

有易怒體質星座Top 3

百萬美妝網紅認離婚！　「去年7月就簽字」親揭原因

7招「放大6000元」！ 　最高變6萬、現賺一支iPhone

女直播主訝異嫖客尺寸變來變去！開燈驚見4男輪流上

更多

最夯影音

更多
燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了

燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了
傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面