南消四大聯手新市區公所　聯合宣導清明防火防災

▲台南市消防局第四大隊與轄區新市區公所合作，除事由區公所進行清除雜草外，亦在各公墓設置水桶與水袋，並派人加強宣導清明掃墓防火防災宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

清明節掃墓期間每每易引燃山林大火，台南市消防局第四大隊與轄區新市區公所合作，除事由區公所進行清除雜草外，亦在各公墓設置水桶與水袋，並派人加強宣導清明掃墓牢記「4不2記得」，包含不亂燒雜草、不亂丟菸蒂、不讓冥紙飛揚、不燃放爆竹，記得滅餘燼、收垃圾。

南消四大隊統計3月6日至21日包括公墓、雜草、廢棄物及田野火災57件，令消防人員疲於奔命，也增加空污社會成本。為了強化清明期間火災預防及搶救的能力，消防局第四大隊規劃許多防火防災宣導及搶救作為，包含無人機宣導、媒體宣導、戶外公墓警戒等項目，值得一提的是，四大隊這次利用無人機巡邏公墓監控，可以及早發現火災，快速撲滅火災，避免延燒擴大；並錄製清明防火宣導廣播，利用無人機掛載擴音喇叭於公墓周遭進行防火宣導。

四大隊與轄區各區公所加強轄區內公墓除草及環境整理工作，各納骨塔（堂）落實全面推動「塔內不持香」、「香枝、金紙減量」、「紙錢集中燒」及「以功代金」等環保政策，提醒市民紙錢送交運鈔車前務必移除香腳、酒瓶及打火機等物品，避免不慎引燃發生公安意外。

消防局第四大隊長蔡國保表示，利用無人機在空中無障礙的優勢，利用無人機與手機藍芽連線，使影像同步輸出，透過手機觀看田野或墓地是否有疑似燃燒情形，使消防及義消人員能及時發現並滅火；抑或可以依據空拍結果，研判火勢延燒方向及路徑，事先開闢防火線，以避免火勢繼續擴大。

消防局局長李明峯呼籲，民眾敬祖掃墓應盡量減少使用火源，配合區公所將紙錢集中焚燒，減少火源落地機會，避免飛灰餘燼引燃雜草，造成山林火災，另也應注意人離火熄，離開時確實用水澆滅金紙餘燼。