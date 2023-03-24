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最辣議員病6天瘦了！洩白皙細腰　「南北半球炸裂」蝴蝶結快撐不住

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Molly 翎熹） 

▲Molly病了6天。（圖／翻攝自Facebook／Molly 翎熹）

記者曾筠淇／綜合報導

實況主Molly翎熹改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」成功當選嘉義市議員，她提倡成立性專區，並以爆乳身材、南投性侵案引發關注。昨（23）日她貼出一張對鏡自拍照，透露自己中了病毒性腸胃炎，病了6天還沒好。不過Molly的火辣照片曝光後，一票網友則大歪樓。

Molly昨日透過粉專「Molly 翎熹」發文表示，近期除了她之外，身邊已經有3位朋友中了病毒性腸胃炎。因此，她便提醒大家，一定要勤洗手、避免生飲生食，才不會和她一樣病了6天還沒康復。

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值得一提的是，Molly的配圖相當有「誠意」，大方展現火辣好身材。她穿著露腰的短版上衣，且衣服還「中空」，雙球只靠中間的蝴蝶結撐住，南北半球彷彿快彈出來。

貼文曝光後，不少網友要Molly保重、注意身體，「諾羅病毒很氾濫，要小心，感謝議員提醒。」Molly也回覆，「諾羅和病毒性腸胃炎真的好難分，我也一度懷疑是諾羅」。

也有網友表示，「前幾周也是腹瀉慘了，一個周末掉快3公斤」、「太誇張了吧！我是蹲廁所蹲到都有陰影了」。Molly則在留言處透露，生病期間，「還帶了蕁麻疹好夥伴一起」，她也因此瘦了一點。

此外，還有一票網友則是大歪樓，「南北半球相連相通」、「看到這個，確診都好了」、「身材沒縮水就好」、「好怕這個結炸開」、「看到你，什麼病都好了」、「好危險的衣服」、「太腰瘦了！6天還沒好，這病毒也太凶猛了」、「加油！繼續保持強大」、「世界和平」。

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