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田慎節沒穿胸罩露「渾圓八字奶」　酸民嗆釣富二代被她洗臉

▲田慎節辣裝出場，再度迷暈一票網友。（圖／翻攝「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」、Molly 翎熹臉書）

▲田慎節辣裝出場，再度迷暈一票網友。（圖／翻攝「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」、Molly 翎熹臉書）

記者張靖榕／綜合報導

嘉義市正妹女議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」以超「兇」身材和政見打進政壇，日前出席春酒場合，不穿內衣大方露渾圓八字奶，讓網友興奮喊「很美很好看」，不過有酸民嗆穿一身辣裝只是想釣富二代，遭田慎節反嗆，「希望你智商能夠在線」。

田慎節25日晚間上傳照片到臉書，照片中她身穿白色緊身洋裝，不見胸罩，胸前「沙漏狀薄紗」一路從鎖骨開到南半球，「八字雪乳」若隱若現。她對鏡頭露出潔白牙齒甜笑，「今天來吃春酒」。

▲田慎節反嗆酸民。（圖／翻攝「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」、Molly 翎熹臉書）

▲田慎節反嗆酸民。（圖／翻攝「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」、Molly 翎熹臉書）

照片至今累積超過2.3萬人按讚，網友紛紛留言，「好想跟喔」、「酒不醉人，人自醉」、「妳就是春天，看到就入迷」、「誠意滿滿」、「真香」、「凍未條了」。

留言中罕見冒出酸民，「您的裝扮很明顯，又是想釣富二代還是要釣豬八戒，不然為什麼沒穿胸罩？」田慎節直接嗆回去，「我穿這樣是因為我喜歡這件洋裝，不要把你心中印象投射在我身上，希望你智商能夠在線。」

酸民被嗆又回「逗您玩不行嗎」，田慎節再嗆本來就不是朋友，「憑什麼我要容忍你這樣冒犯我」，酸民先冒犯別人再來說人開不起玩笑，讓她相當不屑。之後其他「挺田」網友加入戰局開嗆，酸民沒有再留言。

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