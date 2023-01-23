爆乳田慎節感冒了！初二仍帶長輩「弱弱賀年」　網暴動搶送藥

▲田慎節火辣拜年。（圖／翻攝自Facebook／Molly 翎熹）

網搜小組／鄺郁庭報導

在網紅小商人力挺下，實況主「Molly 翎熹」改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，順利選上嘉義市議員。擁有甜美臉蛋、魔鬼身材的她，不吝嗇在粉專分享爆乳美照，今（23）日她PO出身穿正紅色低胸洋裝「新春賀年圖」，超有誠意的裝扮，讓大票網友秒暴動。

田慎節在粉專「Molly 翎熹」貼文，「初二感冒中，送上弱弱新春賀年圖」，並說她出門才發現家裡附近一間藥局都沒開，在查看某間連鎖藥妝店的營業時間時，聽到路邊伯伯打電話給老婆，報備自己吃完飯會吃胃藥，也叮嚀妻子要吃飯，讓她感性告白，「日常的相處才是生活重點，節日不過是提醒我們，記得表達愛。我愛大家！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

附上的照片中，她身穿一襲超貼身洋裝對著鏡子自拍，身上鮮豔的紅色喜氣又應景，是最適合過年的顏色。而讓人完全移不開雙眼的，則是田慎節超有誠意、「帶著長輩」賀年，因為她儘管感冒了，領口卻仍低到露出深深的一條溝，且漂亮的雪乳彷彿會反光一樣，紅裙將肌膚襯托得更顯白。

照片一出，大票網友秒喊暈了，「來來來，外套給妳」、「溫差變化大～長輩要注意保暖」、「議員生病了，要不要送藥給議員」、「感謝議員大愛，讓大家眼睛充滿溫暖」、「雖然想叫妳衣服多穿一點，但心裡還是有點掙扎。」不少人則紛紛留言，「保重身體～早日康復」、「議員注意保暖，早日康復哦！」還有男粉趁亂告白「我也愛妳」，本尊則親切回應，「你很棒，抓到重點。」