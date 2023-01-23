　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

爆乳田慎節感冒了！初二仍帶長輩「弱弱賀年」　網暴動搶送藥

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Molly 翎熹）

▲田慎節火辣拜年。（圖／翻攝自Facebook／Molly 翎熹）

 網搜小組／鄺郁庭報導

在網紅小商人力挺下，實況主「Molly 翎熹」改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，順利選上嘉義市議員。擁有甜美臉蛋、魔鬼身材的她，不吝嗇在粉專分享爆乳美照，今（23）日她PO出身穿正紅色低胸洋裝「新春賀年圖」，超有誠意的裝扮，讓大票網友秒暴動。

田慎節在粉專「Molly 翎熹」貼文，「初二感冒中，送上弱弱新春賀年圖」，並說她出門才發現家裡附近一間藥局都沒開，在查看某間連鎖藥妝店的營業時間時，聽到路邊伯伯打電話給老婆，報備自己吃完飯會吃胃藥，也叮嚀妻子要吃飯，讓她感性告白，「日常的相處才是生活重點，節日不過是提醒我們，記得表達愛。我愛大家！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

附上的照片中，她身穿一襲超貼身洋裝對著鏡子自拍，身上鮮豔的紅色喜氣又應景，是最適合過年的顏色。而讓人完全移不開雙眼的，則是田慎節超有誠意、「帶著長輩」賀年，因為她儘管感冒了，領口卻仍低到露出深深的一條溝，且漂亮的雪乳彷彿會反光一樣，紅裙將肌膚襯托得更顯白。

照片一出，大票網友秒喊暈了，「來來來，外套給妳」、「溫差變化大～長輩要注意保暖」、「議員生病了，要不要送藥給議員」、「感謝議員大愛，讓大家眼睛充滿溫暖」、「雖然想叫妳衣服多穿一點，但心裡還是有點掙扎。」不少人則紛紛留言，「保重身體～早日康復」、「議員注意保暖，早日康復哦！」還有男粉趁亂告白「我也愛妳」，本尊則親切回應，「你很棒，抓到重點。」

ET快訊
全聯「滿500送500」！網友搶爆了　結局曝光
日本發布緊急氣象預報！　非必要勿外出
彩券行1手法坑殺！刮刮樂中1700「只拿到1100」　還被嗆
新竹14歲少女對撞酒駕叔公！　頭部重創身亡
快去留言！　周星馳「親筆寫春聯」大放送

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全聯「滿500送500」！網友搶爆了　結局曝光

過年這裡搶紅包！初二到初五連發4天　2園區活動玩不完

男友「騎菜籃車」接送　她嫌丟臉被砲翻！他解釋批判理由網服了

彩券行1手法坑殺！她刮刮樂中1700「只拿到1100」　還被嗆：叫警察來

初二是土地公「頭牙」！民俗專家曝「求財」法：可招來好財運

壞運退散！兔年這5生肖犯太歲　林務局推「開運行程」

狠斷10年婚被娘家狂飆　爸過年前突撥「1通電話」…她心酸哭了

爆乳田慎節感冒了！初二仍帶長輩「弱弱賀年」　網暴動搶送藥

梅山公園塞爆了「開5分鐘→1小時」！　苦主崩潰：騎牛比較快

只賣咖啡不賣菜　台中第四市場日式太子樓建築成打卡熱點

新港奉天宮恢復搶頭香！　「滑壘哥」衝門縫奪第一

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

國道酒駕害火燒車2死9傷 肇事女駕駛同警到院曝光

初一國道火燒車2死9傷　客運追撞「現場如煉獄」

橘色惡魔現身台灣除夕節目　擔任壓軸重現國慶經典演出

移工彩券行外嗨開新年趴 警大聲公喊：12點惹回家

聽力超好！超速聽見喀嚓聲　「兔耳男」怒砸爛測速照相機

酒駕女國道自撞釀2死9傷　被問「喝多少」低頭沉默

快訊／初一清晨國道嚴重火燒車！　5車追撞「統聯撞轎車」燃燒封閉

妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

全聯「滿500送500」！網友搶爆了　結局曝光

過年這裡搶紅包！初二到初五連發4天　2園區活動玩不完

男友「騎菜籃車」接送　她嫌丟臉被砲翻！他解釋批判理由網服了

彩券行1手法坑殺！她刮刮樂中1700「只拿到1100」　還被嗆：叫警察來

初二是土地公「頭牙」！民俗專家曝「求財」法：可招來好財運

壞運退散！兔年這5生肖犯太歲　林務局推「開運行程」

狠斷10年婚被娘家狂飆　爸過年前突撥「1通電話」…她心酸哭了

爆乳田慎節感冒了！初二仍帶長輩「弱弱賀年」　網暴動搶送藥

梅山公園塞爆了「開5分鐘→1小時」！　苦主崩潰：騎牛比較快

只賣咖啡不賣菜　台中第四市場日式太子樓建築成打卡熱點

2023韓國必買底妝推薦！CLIO粉色方塊氣墊、espoir粉底液超火

網紅嫌腳太醜！竟動手術移除「腳趾關節」　網狂酸：又肥又短

婦科名醫：不懷孕「得這3疾病」機率增高！原因曝光

側寫／疫情帶來的溫暖　池晟、李星民、劉在錫穿過螢幕傳遞真心

去年抱嬰手勢開嘲諷　奈勒強調沒有針對洋基

30歲女子返鄉過年！因「單身」被父親轟出門　親妹在一旁瘋狂嘲笑

過年大魚大肉不只長肥肉　子宮肌瘤也跟著養大了

全聯「滿500送500」！網友搶爆了　結局曝光

離世愛犬超渡「燒到一半顯靈」　越過火圈惹哭家人：想跟我們道別

日本明迎「10年最強寒流」！暴雪恐釀交通大亂　籲：非必要勿外出

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

生活熱門新聞

即／首位2000萬元刮刮樂出爐　獎落宜蘭

台旅客放鳥日溫泉業者「損失1員工月薪」　當事人出面回應

口罩兇妹合照鋼鐵人萬人朝聖　IG帳號曝光

妹子喊下面癢癢…傳出噗滋聲！她見這幕狂嘔

初二8大禁忌曝光！女兒回娘家2件事別做

初二7大巨雷禁忌！不能洗衣、掃地

按iPhone「內建1功能」抓到男友偷吃！妹子怒分手

4千年夜飯比熱炒難吃！照片曝光一票人想吐

初一中2000萬元　小兄妹猜拳哥驚喜開頭獎

獨／日飯店遭放鳥　台客致電道歉：會全額賠償

爸媽不在了「嫂嫂帶她回家過年」　全看哭

兔年12生肖運勢曝！3生肖「壞運一路到底」

低溫剩4度！一表掌握「春節連假天氣」

2000刮刮樂又出100萬！　「幸運序號」曝光

更多熱門

相關新聞

昆凌公開「全家福影片」拜年！3寶奶音萌爆

昆凌公開「全家福影片」拜年！3寶奶音萌爆

今天是大年初一，全台為多雲到晴的好天氣，各地出現出遊車潮，天王周杰倫和老婆昆凌也帶著3個孩子開心走春，昆凌還在IG上曬出全家福，以及全家拜年的音檔，可聽見孩子的撒嬌奶音，逗趣又可愛。

歐陽娜娜「Happy New Year」漏1字衰被出征！

歐陽娜娜「Happy New Year」漏1字衰被出征！

春節這3天別拜年！8大禁忌曝光　送1物恐倒大楣

春節這3天別拜年！8大禁忌曝光　送1物恐倒大楣

黃偉哲走訪廟宇拜年發紅包

黃偉哲走訪廟宇拜年發紅包

台鐵超醜賀年圖遭酸「美學誤點」7千網友朝聖　今急改推Ｑ版賀卡

台鐵超醜賀年圖遭酸「美學誤點」7千網友朝聖　今急改推Ｑ版賀卡

關鍵字：

Molly翎熹議員拜年賀年田慎節爆乳

讀者迴響

熱門新聞

即／首位2000萬元刮刮樂出爐　獎落宜蘭

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

愛愛一半突軟掉？醫激推「2方法急救」　12萬網友受教嗨了

台旅客放鳥日溫泉業者「損失1員工月薪」　當事人出面回應

口罩兇妹合照鋼鐵人萬人朝聖　IG帳號曝光

速度與激情！賽車道旁「活春宮」擋不住

妹子喊下面癢癢…傳出噗滋聲！她見這幕狂嘔

即／加州「小台北」爆槍擊　至少10死10傷

初二8大禁忌曝光！女兒回娘家2件事別做

初二7大巨雷禁忌！不能洗衣、掃地

按iPhone「內建1功能」抓到男友偷吃！妹子怒分手

魔獸不回台灣了？雲豹緊急回應

Joeman資產進全台前1％！靠1句幹話致富

4千年夜飯比熱炒難吃！照片曝光一票人想吐

初一中2000萬元　小兄妹猜拳哥驚喜開頭獎

更多

最夯影音

更多
新港奉天宮恢復搶頭香！　「滑壘哥」衝門縫奪第一

新港奉天宮恢復搶頭香！　「滑壘哥」衝門縫奪第一
統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

國道酒駕害火燒車2死9傷 肇事女駕駛同警到院曝光

國道酒駕害火燒車2死9傷 肇事女駕駛同警到院曝光

初一國道火燒車2死9傷　客運追撞「現場如煉獄」

初一國道火燒車2死9傷　客運追撞「現場如煉獄」

橘色惡魔現身台灣除夕節目　擔任壓軸重現國慶經典演出

橘色惡魔現身台灣除夕節目　擔任壓軸重現國慶經典演出

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面