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田慎節穿爆乳薄紗「露ㄦ字深溝」　神祕三角洲看光光！萬人噴鼻血

▲▼ 。（圖／翻攝自Molly 翎熹臉書）

▲田慎節貼出性感辣照。（圖／翻攝自Molly 翎熹臉書）

記者施怡妏／綜合報導

嘉義市正妹女議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」以超「兇」身材和政見打進政壇，她的一舉一動都受到大眾關注，她今（5）日在臉書貼出一張自拍照，抱怨溫差大，不知道怎麼穿衣服，只見她穿著全黑的低胸上衣，露出深溝，胸前的神祕三角洲還是透明薄紗設計，幾乎透明，視覺效果超震撼。

田慎節在粉專「Molly 翎熹」貼文，抱怨早上太陽很大，晚上氣溫下降變天，「太…陽…好…大…晚…上…又…好…冷…衣…服…怎…麼…穿…」。

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接著她附上一張自拍照，只見她穿著一件低胸黑色上衣，露出「ㄦ字深溝」，胸前飽滿春光讓人直噴鼻血，最讓人害羞的是，雙峰的神祕三角洲居然是薄紗設計，側胸的渾圓形狀若隱若現，火辣程度破表。

貼文發出短短3小時，就吸引3萬人點讚，「有種戀愛感覺」、「也太辣了吧」、「今天大飽眼福」、「來我們家吃飯，吹暖氣不用穿」、「看見妳就熱了」、「今天太陽真的好大～」、「眼睛不知道看哪裡，好怕被太太發現」、「妳這樣穿完全正確」、「頭燈好大好刺眼」。

底下也出現不少網友學她發文的方式留言，「這…樣…穿…就…對…了…」、「衣…服…不…要…穿…」、「不…要…穿…啊…」、「好…大…」、「想…幫…扶」、「只…看到…好…大…兩個…字」。

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