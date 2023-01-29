爆乳田慎節「掉出南半球」罕見動怒：給我閉嘴！　原因爆共鳴





▲Molly翎熹分享電影《灌籃高手》觀影心得。（圖／翻攝自臉書Molly 翎熹）

記者施怡妏／綜合報導

在網紅小商人力挺下，實況主「Molly 翎熹」改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，順利選上嘉義市議員，爆乳身材加上甜美外型成為熱門討論人物，昨日她罕見動怒，氣得直呼「給我好好閉嘴啊！」原來是因為到影廳觀賞《灌籃高手》，卻有觀眾邊看邊講話，讓她超火大。

Molly翎熹昨（28）日在臉書發文，小時候最期待下午6時開始的動畫時間，總會早早坐在電視機前等待，灌籃高手也是圓滿她兒時回憶的動畫之一，電影《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》上映後，迫不及待衝戲院觀賞。

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她大讚，這次的電影版真的很好看，雖然沒有她心心念念的片頭片尾曲，「有點可惜，真想看到大家在電影院大合唱。」話鋒一轉，她提到，就算電影再好看，如果觀眾一邊看一邊說話，真的會很掃興，「電影再好看，也不要邊看邊講話啦幹，觀影時間就給我好好閉嘴啊」。

▲擁有甜美臉蛋、魔鬼身材的她，不吝嗇在粉專分享爆乳美照 。（圖／翻攝自臉書Molly 翎熹）

貼文一出，掀起網友討論，「灌籃高手洩漏了我們的年齡」、「還好我去看的時候沒碰上幫忙配音的」、「沒公德心，基本的禮儀都無法做到」、「有好幾幕看到全身都腎上激素上升啊」、「我隔壁的看到睡著，最後一分鐘，全場安靜就只剩下他的打呼聲」、「我從國小看動畫，再看到電影版，雖然內容與預期所想的有落差，但看的是一份回憶」。

Molly翎熹除了發文分享觀影心得，照片中她身穿白色方領上衣，微露性感南半球，超級火辣，也引起網友暴動，「這件衣服非常搭配妳，美」、「是南半球嗎」、「我只發現衣服有玄機」。