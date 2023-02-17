中華隊移師嘉義棒球場練球　田慎節「穿這樣」現身...球員：好可愛

▲黃敏惠市長為中華隊祝福2023世界棒球經典賽旗開得勝，送上「強棒出擊」木雕 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國人引頸期盼的2023世界棒球經典賽開打在即，中華職棒大聯盟特別安排中華隊2月17日及2月21日移師嘉義市立棒球場舉辦賽前的練習賽，分別對上由洪一中總教練領軍的台鋼雄鷹及中華隊林岳平總教練所屬的統一7-ELEVEn獅。嘉義市長黃敏惠率一級主管特地在球賽開打前到場贈送象徵「強棒出擊」的木雕，並由中華隊長王威晨代表接受，祝福中華隊旗開得勝、打出佳績。現場另一嘉賓現身也引起現場不少球員騷動，原來是嘉義市議員顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節（以下稱顏議員），只見她上身淡粉色上衣，微露酥胸性感裝扮現身球場，讓選手們興奮不已。

▲嘉義市議員顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節（以下稱顏議員）(左2)，現身嘉義市棒球場為球員加油打氣 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，棒球是台灣的國球，嘉義市是棒球的原鄉，嘉義市代表的KANO象徵永不放棄的精神。中華隊今年由林岳平總教練領軍，有最堅強的教練團，中華隊30人包含職棒球員及旅外球星是最強的陣容，經典賽的練習賽在嘉義市開打，嘉義市以最好的場地提供球員集訓、練習的空間，祝福中華隊從嘉義市出發，一路打出好成績，預祝預賽成功晉級，「進軍日本東京巨蛋，決戰美國邁阿密！」。

教育處長林立生表示，練習賽雖然未能開放觀眾進場及安排轉播，但仍有不少球迷一早來嘉，感受棒球原鄉熱情。嘉義市KANO棒球場自110年起投入完成看台、內裝及大型LED看板等各項軟硬體改善，今年更編列250萬進行草地維護整備，積極爭取各項職棒比賽及高規格賽事移師嘉義市，也吸引更多球迷進球場為喜愛的球隊加油。今年嘉義市除有60多場職棒一、二軍比賽，日前聯盟更公布30場的中職熱身賽有10場在嘉義市開打，歡迎各位愛好棒球的民眾攜家帶眷來嘉義市欣賞最精采的職棒比賽！

顏亮麗現身雖未致詞卻深深吸引球員眼球，更因為聽到球員說「好可愛」，讓顏議員很不好意思的微笑相送。隨後顏與市長黃敏惠聽教育處林立升處長說明棒球場整修經費運用。