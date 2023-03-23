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30年資深輔導志工循循善誘　迷途少年重溫母愛看見希望

▲南投看守所志工汪素喜像媽媽般輔導收容人，讓迷途少年「小億」重溫母愛、重拾希望。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投看守所志工汪素喜像媽媽般輔導收容人，讓迷途少年「小億」重溫母愛、重拾希望。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

少年「小億」（化名）從小就缺乏母愛，日前因犯下傷害案件而進入南投看守所收容，有30多年少觀所輔導經驗的志工汪素喜溫暖鼓勵他提升自己重新出發、繼承其單親父的抓漏工程事業，讓「小億」直呼汪素喜就像自己理想中的媽媽一樣給他支持，看到自己未來也有光明坦途。

南投看守所指出，汪素喜過去長期在台北少觀所輔導少年，在陪伴過程裡善用沒有代溝的話語，拉近彼此距離，近年退休搬回家鄉南投鹿谷，所長陳育鼎器重其過去在矯治機關輔導的貢獻與經驗，特邀她為該所及附設少觀所的收容少年與收容人進行個別輔導，為家鄉繼續付出。

小億對汪素喜談起兒時表示：「在幼稚園時媽媽就離開自己，那時還小，不知道離開的意思，只是覺得媽媽怎麼這次出門那麼久，都不回來。」其父則從事防漏工程，過去10年一肩扛起照顧姐姐和自己的責任，臉龐烙上滄桑痕跡、鬢角也開始斑白，而姐姐在外縣市就讀名校，自己卻因放蕩、自認重義氣而讓家人擔心，在汪素喜發揮同理心的輔導下，小億最後不禁眼泛淚光、對家人感到愧疚。

小億入所前已跟爸爸學習專業防漏工程1年多，但深感擁有專業技術也只能捧人飯碗、任慣老闆宰割，自許未來創業、成立照顧員工的好公司；汪素喜也鼓勵小億把出所當作自己重新出發的起點，並提醒他先增強自己的能力、打好基本功，不怕沒機會創業。

小億表示，「這次入所讓自己有更多思考時間，學會面對過去不成熟的自己，走出看守所大門，有信心把專業防漏技術承接下來，這是對爸爸的承諾。」提及接受汪素喜輔導的過程，他表示沒感到偏見和歧視，只有滿滿的微笑跟肯定的點頭，「自己沒有媽媽！（汪）老師像自己理想中的媽媽一樣，願意聽自己說話、彼此討論。」

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