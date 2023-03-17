　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

首屆監所外部視察小組報告總評　民團：無論優劣，都是借鏡

▲▼民間司改會提首屆監所外部視察小組報告總評。（圖／民間司改會提供）

▲民間司改會提首屆監所外部視察小組報告總評。（圖／民間司改會提供）

記者吳銘峯／台北報導

《監獄行刑法》與《羈押法》修法後，各監獄及看守所皆應設獨立之「外部視察小組」，且外部視察小組每季皆須提出視察報告。首屆監所外部視察小組2年任期屆滿，民間司改會檢視第一屆所有外部視察報告，17日提出總評，認為「無論優劣，都是借鏡」，期待第二屆外部視察報告更好。

第一屆監所外部視察小組自2020年第4季至第2023年第3季，兩年任期提出8季的報告，所有報告已於今年2月全部公開。民間司改會也總評所有的報告，認為法務部聽從民間團體的建議，改善報告格式；司改會肯定法務部、矯正署及各監所外部視察小組聽取外界的建議，改善報告格式。

因為報告格式改變後，讓整體報告透明度提升。民間司改會點出最穩定產出優質報告的是雲林監獄外部視察小組，報告內容豐富，資訊來源多樣且有交叉比對；此外，敦品中學外部視察小組，也可以從報告中看出該小組對視察的高積極度，十分值得參考。

另外民間司改會也點出，有些視察報告內容過於簡略，也沒有提供相關附件，外界難以理解視察委員透過視察掌握的基本事實。視察小組連這麼基本簡單的事也沒有做，實有待加強。而部分外部視察小組整季只有一個看起來與視察小組設置目的無關的視察重點，例如「請機關接見室禁帶手機之警語可明確標示清楚，以免接見家屬未看到警語而誤帶手機拍照外流，造成機關困擾」（宜蘭監獄外部視察小組110年第4季視察報告）、「戒護區內門禁磁控故障頻率高」（彰化看守所外部視察小組111年第2季視察報告），這類視察重點難免讓外界懷疑是由監所安排，外部視察小組似乎被動接受而沒有自主。另外也有外部視察小組使用舊式署版表格，但是填寫方式又違反一般人的閱讀直覺，讓人覺得難以讀懂（綠島監獄外部視察小組111年第1至3季視察報告），實有檢討必要。

民間司改會最後認為，不管如何，首屆外部視察小組「無論優劣，都是借鏡」；也期許第二屆外部視察小組，能夠更好。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
LINE新功能上線！　一次查看所有相簿
「M字腿女王」發生嚴重車禍！　肋骨斷3根、氣血胸送醫
林襄登《飢餓》夢幻合體峮峮！　甜美跳應援
她留直髮5年…拍婚紗照「燙捲髮」！準新郎抓狂閃人：無法接受
看完WBC日本主場「見1畫面」搖頭：台式應援超屌！球迷喊+1
BLACKPINK讓票有詐！　2女大生3萬塊噴了
日女大胃王大腸癌逝！醫揭「恐因1行為」　一般人也要當心

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

士檢內部信曝！書記官涉偷拍　檢察長喊「痛心」：盡一切保護被害人

吸金主謀買通管理員「牢裡吃大餐繼續騙」　檢調搜索燕巢監獄

告別可怕石頭雨！三重交通分隊新建廳舍　侯友宜到場開工動土

投資400萬全填海還被不讀不回　他冒充外送員狂砍報復險奪命

輕航機紀錄器燒成灰燼！　查失事原因...檢警密訊俱樂部負責人

BLACKPINK讓票有詐！2女大生被騙2次損失3萬　慘揭詐團高明手法

首屆監所外部視察小組報告總評　民團：無論優劣，都是借鏡

空拍畫面曝！輕航機失事奪2命　墜機處炸出大洞...草地燒成焦黑

想談師生戀！他狂示愛「老婆大人回家幫我生小孩」　結局慘了

快訊／金牌教練狎女選手入獄2周亡　高雄燕巢監獄突遭檢調搜索

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

3月22日開放登記領6000元　有5種管道&登記入帳4步驟

教58歲媽媽《跑跑》連噴　兒見流暢操作下秒卻穿幫

威廉虧「敖犬40歲有老人味」XD　許效舜傳生子祕技：一發擊中

友人找宣傳車幫慶生引圍觀　壽星理髮中聽廣播：好丟臉

趙小僑女兒出生8個月「哭喊媽媽」！　她泛淚：值得用全部力氣來換

哈士奇高歌嘶吼「雙聲道夾擊」　阿金夾中間超無奈：我想下車了

士檢內部信曝！書記官涉偷拍　檢察長喊「痛心」：盡一切保護被害人

吸金主謀買通管理員「牢裡吃大餐繼續騙」　檢調搜索燕巢監獄

告別可怕石頭雨！三重交通分隊新建廳舍　侯友宜到場開工動土

投資400萬全填海還被不讀不回　他冒充外送員狂砍報復險奪命

輕航機紀錄器燒成灰燼！　查失事原因...檢警密訊俱樂部負責人

BLACKPINK讓票有詐！2女大生被騙2次損失3萬　慘揭詐團高明手法

首屆監所外部視察小組報告總評　民團：無論優劣，都是借鏡

空拍畫面曝！輕航機失事奪2命　墜機處炸出大洞...草地燒成焦黑

想談師生戀！他狂示愛「老婆大人回家幫我生小孩」　結局慘了

快訊／金牌教練狎女選手入獄2周亡　高雄燕巢監獄突遭檢調搜索

林昶佐宣布不競選連任...嬌妻Doris發聲了　「家人罹罕病」反映曝光

士檢內部信曝！書記官涉偷拍　檢察長喊「痛心」：盡一切保護被害人

港男遭「下迷姦水」身亡　嫌犯疑「趕場性侵」扯出10多名受害者

限時3天！超商超狂「5元綠茶」開賣了　還有咖啡買4送2

手指甲「這角度」藏致命危機　24歲男「心臟破洞」釀細茵侵腦險死

呂文婉一早排隊買蛋「前方20人」！　過2hrs曝限額戰況：3天吃一顆

梅西世界盃奪冠後首合體阿根廷隊友　200萬人瘋搶門票

吸金主謀買通管理員「牢裡吃大餐繼續騙」　檢調搜索燕巢監獄

陸烤魚連鎖店遭爆回收垃圾桶食材上桌　店員：不乾不淨吃了沒病

蛋荒！怕蛋白質不足　營養師「1張圖」教你吃「12種替代食物」

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

社會熱門新聞

即／19歲高中男騎車上學被撞死　父母見屍淚崩

國中生互嗆「我爸是黑道」　他撂40人打傷6孩替兒出氣

即／南港車站前嚴重車禍　19歲騎士噴飛命危

台中女大生夜店喝掛！一起床「身上剩內褲」

張錫銘第20次假釋申請被駁回

台中菲力國王遭轟14槍　角頭遣返收押

老公逼「按表操課」上床　不從半夜趕回娘家

單親媽當清潔工養3孩　下班遇劫被「撞輾」慘亡

即／金山轎車追撞機車！騎士墜5公尺高橋下慘死　

即／高雄女身中多刀無呼吸心跳　同居男友「殺紅眼」

癡漢「房門鑿針洞」　2正妹OL被看光光

即／國1南下6車連環撞　3人受傷

即／金牌教練入獄2周亡　高雄燕巢監獄突遭搜索

嘉義女國中生剛買麥當勞　與機車相撞慘死

更多熱門

相關新聞

陸軍2官行竊遭撤職　敗訴確定

陸軍2官行竊遭撤職　敗訴確定

陸軍機械化步兵第234旅戰車營營部連鄭姓士官長，以及第一連的李姓副連長，2人在任職期間內分別行竊財物、車牌，均遭移送法辦。234旅懲罰評議會先後決議將2人撤職。2人不服，訴願失敗後提出行政訴訟，一審台中高等行政法院均駁回。2人均上訴，最高法院也駁回2人請求，全案確定。

台中吸膠男弒母　無期徒刑定讞

台中吸膠男弒母　無期徒刑定讞

駁斥7億交換證據　東洋盼還原事實

駁斥7億交換證據　東洋盼還原事實

求償遭駁　林榮錦轟東洋7億元交換證據

求償遭駁　林榮錦轟東洋7億元交換證據

法務部撤銷前台北市議員林水泉管訓處分

法務部撤銷前台北市議員林水泉管訓處分

關鍵字：

法律人權監獄人權矯正署獄政人權監所外部視察小組監所收容人民間司改會

讀者迴響

熱門新聞

日女子大胃王菅原初代病逝享年59歲！　

她拍婚紗照「燙捲髮」準新郎氣炸

重磅加盟！韓國啦啦隊女神加入桃猿

大支暴瘦遭傳因化療！深夜急發全身照

張忠謀：半導體全球化已死　晶片業停止成長進新賽局

台灣豪宅史上最高單筆紀錄！　她「無貸款砸13.7億」創下

住網紅森林酒店她遭雨傘節咬毒發！酒店拒擔全責

即／19歲高中男騎車上學被撞死　父母見屍淚崩

千萬網紅被老公劈腿離婚！秒整形「我要讓他後悔」

陸網紅爆金門兵「獲贈一套房」　微博傻眼

國中生互嗆「我爸是黑道」　他撂40人打傷6孩替兒出氣

小S訪問「來賓全程擺臭臉」直播全放送

女同學吃全素！聚會「荒謬3要求」　全場嗆神X病

麻古茶坊連13天「指定飲品買1送1」

即／南港車站前嚴重車禍　19歲騎士噴飛命危

更多

最夯影音

更多
漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿
餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

3月22日開放登記領6000元　有5種管道&登記入帳4步驟

3月22日開放登記領6000元　有5種管道&登記入帳4步驟

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面